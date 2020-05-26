شركات الطيران تنتقد الخلاف على قواعد الحجر الصحي: لا تسيسوا الوباء

حثت شركات الطيران العالمية الحكومات على إبعاد السياسة عن قواعد السيطرة على الحدود في وقت تفشي جائحة فيروس كورونا بعد أن دب خلاف بين بريطانيا وفرنسا على قواعد الحجر الصحي.

وأشارت فرنسا إلى أنها ستفرض قيودا مماثلة بعد أن أعلنت بريطانيا فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على القادمين من وسط أوروبا بما في ذلك فرنسا اعتبارا من الثامن من يونيو وفقا لرويترز.

وقال ألكسندر دي جونياك المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن أي قيود حدودية تتعلق بالوباء يجب أن تكون مدفوعة بأسباب علمية خالصة.

وقال في مؤتمر صحفي أسبوعي على الإنترنت "الرد بالمثل على إجراءات الحجر الصحي غير مقبول بالمرة". وأضاف في وقت لاحق أن إياتا لن يعلق على تصرفات أي دولة.