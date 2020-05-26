ستاندرد اند بورز 500 يخترق مستوى 3000 نقطة للمرة الأولى منذ أوائل مارس

ارتفعت الأسهم الأمريكية بقوة عند الفتح واخترق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 حاجزا فنيا مهما اليوم الثلاثاء في ظل استئناف الأنشطة التجارية وحالة من التفاؤل حيال لقاح محتمل لفيروس كورونا ساعدت المستثمرين على التغاضي عن التوترات الصينية الأمريكية.

صعد ستاندرد اند بورز 2.2 بالمئة إلى 3020 نقطة عند الفتح، متجاوزا مستوى الثلاثة آلاف نقطة المهم نفسيا للمرة الأولى منذ الخامس من مارس آذار.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 316.68 نقطة بما يعادل 1.29 بالمئة ليصل إلى 24781.84 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 176.63 نقطة أو 1.89 بالمئة إلى 9501.21 نقطة.