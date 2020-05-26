تحسن ثقة المستثمرين يدعم اليورو والعملات عالية المخاطر

تلقى اليورو دعما اليوم من تراجع الدولار بفعل تنامي التفاؤل حيال تعاف عالمي من جائحة كوفيد 19 بما عزز العملات عالية المخاطر. لكن التحركات افتقرت إلى حيوية أسواق الأسهم في ظل التوترات الصينية الأمريكية التي حدت من الحماس.

وقالت تو لان نوين محللة أسواق الصرف في كومرتس بنك لرويترز "في الوقت الحالي اليورو ممزق بين المخاطر السياسية من جانب والمعنويات الإيجابية في الأسواق نتيجة لاستمرار تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا من جانب آخر. هذا الصباح العامل الثاني هو المهيمن مما يسمح له بالصعود أمام الدولار". وأضافت "لكن في ضوء استمرار الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن صندوق التعافي من تداعيات كورونا فمن المرجح أن تفقد العملة الموحدة قوة الدفع سريعا أمام الدولار".

وارتفع اليورو 0.4 في المائة في أحدث سعر له إلى 1.0935 دولار في حين انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قوته أمام سلة عملات إلى 99.50. وارتفع الدولار 0.2 في المائة إلى 107.89 ين. وسجل الجنيه الاسترليني 1.2261 دولار مرتفعا 0.6 في المائة وتقدم 0.2 في المائة مقابل اليورو إلى 89.19 بنس. واستقر اليوان الصيني في السوق الخارجية ليبلغ في أحدث سعر له 7.1435 يوان للدولار.