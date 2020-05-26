سنغافورة تعتزم زيادة دعم الأجور للشركات الأكثر تضررا من الجائحة

أعلن نائب رئيس الوزراء السنغافوري هنج سوي كيت اليوم أنه سيتم زيادة دعم الأجور لشركات الأنشطة التي لن تتمكن من استئناف العمل بصورة فورية بمجرد رفع الإغلاق الجزئي وذلك بنسب تصل إلى 75% حتى أغسطس أو حتى السماح لهذه الشركات باستئناف مزاولة نشاطها.

ووفقا لما أوضحته وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن هذه الأنشطة تشمل منافذ البيع بالتجزئة وصالات الألعاب الرياضية واللياقة البدنية. ووفقا لما أعلنه هنج فإنه سيتم زيادة مستوى دعم الأجور للشركات العاملة في القطاعات الأكثر تضررا من 25% في السابق إلى 75% أو 50%.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة خطط دعم الأجور إلى 2.9 مليار دولار سنغافوري (الدولار السنغافوري يساوي 0.7 دولار أمريكي). وتوجه الحكومة ما مجموعه 23.5 مليار دولار سنغافوري للشركات لدعم تكاليف الأجور لعشرة أشهر.