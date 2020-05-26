نوفاك سيبحث تمديد خفض إنتاج النفط مع الشركات الروسية

أبلغت 4 مصادر مطلعة رويترز أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك سيبحث سير تطبيق تخفيضات إنتاج النفط العالمية مع شركات النفط الكبرى في وقت لاحق اليوم.

وأضاف 3 من المصادر أن نوفاك يعتزم أيضا مناقشة تمديد محتمل للتخفيضات القائمة بعد يونيو. ولم ترد وزارة الطاقة الروسية حتى الآن على طلب للتعقيب.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجو نفط كبار آخرون من بينهم روسيا في إطار مجموعة أوبك+ اتفقوا الشهر الماضي على خفض الإنتاج نحو 10 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.