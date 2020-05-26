تراجع أرباح "سوزوكي" 34 % خلال الربع الأخير

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية سوزوكي موتور كورب اليوم الثلاثاء تراجع أرباح تشغيلها خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي بنسبة 34 في المئة إلى 44.64 مليار ين، بحسب ما ذكرت "د ب ا".

في الوقت نفسه حققت الشركة أرباحا صافية خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي قيمتها 17.66 مليار ين مقابل خسائر صافية بقيمة 2.02 مليار ين في الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت قيمة مبيعات الشركة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي 862.36 مليار ين بتراجع نسبته 16 في المئة سنويا.

وبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للمساهمين عن العام المالي الماضي 48 ين منها 11 ين توزيعات خاصة.

وعن تقديراتها لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) على نتائجها قالت الشركة إنها ستعلن هذه التأثيرات عندما تتضح الأمور، في إشارة إلى استمرار حالة الغموض التي تحيط بمدى تأثير الجائحة على نشاط الشركة والاقتصاد ككل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه رغم المخاوف الناجمة عن تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد في اللحظة الراهنة، فإن التدفقات النقدية المتوقعة لدى الشركة بنهاية العام المالي الحالي تبلغ 604.4 مليار ين في صورة سيولة نقدية ووادئع واوراق مالية متداولة في أسواق المال. كما ان لدى الشركة خط ائتمان لم تستخدمه بقيمة 300 مليار ين.

وقالت الشركة إنها تأمل في تحقيق أكبر قدر ممكن من السيولة النقدية خلال العام الحالي في ظل الغموض المحيط بالمستقبل وأنها تدرس توفير المزيد من التمويل في المستقبل.