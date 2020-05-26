"أيرباص" تمدد خفض الإنتاج حتى مارس 2021

ذكر تقرير إخباري أن شركة صناعة الطائرات الأوروبية ايرباص أبلغت مورديها باستمرار خفض إنتاجها من الطائرات حتى مارس من العم المقبل في ظل انهيار الطلب على السفر الجوي في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) بحسب ما نقله موقع "إل كونفيدنشال" الإخباري عن خطاب موجه من مدير إدارة المشتريات في أيرباص فرانسوا ميري إلى الشركات الموردة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا الخطاب تم إرساله في الأسبوع الماضي، مضيفة ان الرئيس التنفيذي لشركة أيرباص حذر عمالها في يوم 27 أبريل الماضي من النزيف المالي الذي تعاني منه وحاجتها إلى خفض نفقاتها.

كان جويوم فوري، رئيس شركة ايرباص قد طالب بسرعة إصدار قرارات سياسية من أجل استئناف حركة النقل الجوي أوروبيا ودوليا.

وفي تصريحات لمحطة (فرانس 2) في وقت سابق من الشهر الحالي، قال فوري :" يجب إعادة فتح الحركة الجوية في أوروبا على وجه السرعة، وهذه هي الأولوية القصوى".

وأعرب فوري عن اعتقاده بأن الموقف الراهن يمثل تهديدا وجوديا بالنسبة للقطاع " ونحن ننظر فيما يتعين علينا فعله لنتكيف (مع الموقف)"، وأضاف :" عندما تفقد 30 أو 40 في المئة من أعمالك، فمن المهم جدا أن تفهم المدة التي ستستغرقها (الأزمة) وما هي الحلول الأفضل. ونحن ننظر اليوم في كل الحلول للنجاة من هذه الأزمة، ولهذا يجب أن نكون واضحين للغاية".