تطبيق Simple Dialer وسيلة فعالة لإدارة المكالمات

تمتلئ متاجر التطبيقات بعديد من البدائل لأي تطبيق مثبت على الهواتف الذكية، التي تملك في العادة مزايا أكثر من تلك المثبتة مسبقا على الأجهزة، ولأن الميزة الأولى والسبب الرئيس للهواتف الذكية هو إجراء المكالمات الهاتفية، يأتي تطبيق Simple Dialer كأحد هذه البدائل، حيث يمكن تعريفه بأنه عبارة عن تطبيق هاتف يسمح للمستخدم بإدارة المكالمات بطريقة بسيطة، مع إمكانية حظر أرقام الهواتف غير المرغوب فيها وبضغطة زر واحدة فقط.

وتتكون الشاشة الرئيسة للتطبيق من ثلاث علامات تبويب وهي، "جهات الاتصال والمفضلة وسجل المكالمات"، بينما تقدم لوحة المفاتيح السريعة اقتراحات اتصال ذكية، مع دعمه لتصفح دفتر العناوين والإشارات المرجعية بالحرف وأداة، فضلا عن توفيره إمكانية إنشاء روابط على الشاشة الرئيسة لأي جهة اتصال.

ويقدم التطبيق عديدا من الميزات الأخرى إلى جانب وظيفته الرئيسة، حيث يوفر ميزة إدارة الأرقام المحظورة، وتغيير تنسيق التاريخ والوقت، وضبط حجم الخط وربط رقم بجهات الاتصال لطلبه عن طريق الضغط لفترة طويلة على الرقم المقابل على لوحة المفاتيح وأكثر من ذلك بكثير، كما يأتي التطبيق بالمظهر الداكن بشكل افتراضي، ومع ذلك هناك أيضا مظهر خفيف وآخر يمكن تخصيصه مع الألوان التي يختارها، وذلك عبر الانتقال إلى إعدادات التطبيق.