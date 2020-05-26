بريطانيا تمضي في خطة «الملاذ الأخير» .. إنقاذ الشركات المهمة استراتيجيا

الحكومة ستنقذ بموجب الخطة الشركات التي تتعرض لظروف استثنائية.

كشفت أنباء عن موافقة ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني، على خطة لإنقاذ الشركات المهمة استراتيجيا، وفقا لتفاصيل وضعتها الوزارة . وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن الحكومة ستنقذ بموجب الخطة الشركات التي تتعرض لظروف استثنائية لإنقاذ أولئك الذين سيتسبب فشلهم في "إلحاق الضرر بالاقتصاد بشكل غير متناسب".

وقال التقرير إن سوناك زاد من قدرة الوزارة على التعامل مع عمليات إنقاذ "الشركات القابلة للإنقاذ التي استنفدت جميع الخيارات". وذكرت الصحيفة أن أي دعم سيكون بموجب "أسس الملاذ الأخير".

وقال حلفاء سوناك للصحيفة، إن الوزارة لن تسعى في البداية إلى الحصول على حصص في الشركات المتعثرة، لكنها ستفضل تمديد القروض.

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، عصيانا في صفوف حزبه وغضبا عارما في مختلف أنحاء بريطانيا أمس، لرفضه عزل أقرب مساعديه دومينيك كاميجز، المتهم بمخالفة القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا بقيادة سيارته لمسافة 400 كيلومتر من لندن.

ودافع جونسون عن واحد من أقوى الشخصيات السياسية في بريطانيا، وقال في العطلة الأسبوعية، إن كامينجز تصرف "انطلاقا من إحساس بالمسؤولية والتزاما بالقانون وبنزاهة" عندما قاد سيارته من لندن إلى شمال إنجلترا مع ابنه وزوجته المصابة بأعراض كوفيد - 19.

ويعتقد كثيرون أن ذلك التصرف ينم عن الرياء في ضوء رفع الحكومة شعار تحاشي مثل هذه التنقلات في ذلك الوقت. وتصدر السؤال "على أي كوكب يعيشان؟" الصفحة الأولى في صحيفة "ديلي ميل"، وهي من الصحف المحافظة ذات النفوذ، التي تدعم في العادة جونسون ومستشاره الذي ساعد رئيس الوزراء على الوصول إلى مقعد السلطة وضمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال بيت برودبنت أسقف ويليسدن، "جونسون أصبح نسخة كاملة من ترمب".

وتأتي بريطانيا على رأس الدول الأوروبية من حيث عدد الوفيات بسبب كورونا، إذ يبلغ عدد المتوفين نحو 43 ألفا، كما تتعرض الحكومة لانتقادات لأسلوب إدارتها الجائحة.

وأكد أعضاء في البرلمان من حزب المحافظين، أنهم تلقوا اتصالات من ناخبين غاضبين في دوائرهم بعد أن قدموا تضحيات خلال فترة الإغلاق، بما فيها الابتعاد عن أقارب في النزع الأخير.

وقال النائب تيم لوتون، "تلقيت سيلا من رسائل أخرى بالبريد الإلكتروني من أفراد ليس لهم مصلحة سياسية يقولون: يبدو أن ما يسري عليهم من قواعد لا يسري علينا. فلماذا نلتزم الآن بتوجيهات الحكومة؟"، وذكر خبير العلوم السلوكية ستيفن ريتشر العضو في لجنة تقدم المشورة للحكومة، إن الضجة ستدمر ثقة الشعب.

وأضاف، "خلال بضع دقائق الليلة ضرب بوريس جونسون عرض الحائط بالنصيحة التي قدمناها حول كيفية بناء الثقة وضمان الالتزام بالإجراءات الضرورية للسيطرة على كوفيد - 19" الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وقالت رئاسة الوزراء، إن كامينجز قام بالرحلة إلى بيت والديه لضمان حصول ابنه (أربعة أعوام) على الرعاية إذا أصيب مثل زوجته بالمرض. وفي ذلك الوقت، كانت تعليمات الحكومة لمن تظهر عليه أعراض المرض عدم الخروج من البيت لمدة 14 يوما. وتعرض كامينجز لدى عودته إلى بيته البارحة الأولى، لمضايقات من جيرانه، بمن فيهم امرأة انفجرت باكية وهي تقف في نافذة بيتها وتصف الصعوبات التي تحملتها هي وأسرتها بسبب القيود.

وعلى النقيض من كامينجز، استقال أكبر مسؤول طبي وأحد كبار المسؤولين عن مكافحة الأوبئة في اسكتلندا بعد اعترافهما بمخالفة قواعد الإغلاق.