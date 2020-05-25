إيطاليا تسجل أقل عدد من إصابات بكورونا منذ فبراير.. 300 حالة جديدة فقط

سجلت إيطاليا اليوم الاثنين أقل عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) منذ شباط/فبراير مع تراجع الوفيات إلى أقل من 100 لليوم الثاني على التوالي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وكالة الحماية المدنية الإيطالية قولها إنه تم تسجيل 300 إصابة جديدة، مقارنة بـ 531 إصابة أمس.

وتم تسجيل 92 وفاة جديدة بالفيروس، مقارنة بـ50 وفاة أمس الأحد، لترتفع حصيلة وفيات الفيروس في إيطاليا إلى 32877 وفاة منذ بدء الجائحة.

وشهد إقليم لومبارديا، الذي كان مركز تفشي الفيروس في إيطاليا، تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بعدما أعلنت عدم تسجيل أي وفيات أمس.