قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن بريطانيا ستعيد فتح الآلاف من متاجر الشوارع الرئيسية والمتاجر الكبرى والمراكز التجارية الشهر القادم، واضعا جدولا زمنيا للشركات في إطار تحركات الحكومة نحو تخفيف إجراءات العزل العام التي تفرضها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال جونسون في مؤتمر صحفي إنه واعتبارا من الأول من يونيو حزيران يمكن للأسواق الخارجية أن تعيد فتح أبوابها بمجرد أن تكون قادرة على استيفاء إرشادات الأمان لمواجهة كوفيد-19، في حين يمكن لجميع متاجر التجزئة غير الأساسية الأخرى أن تفتح أبوابها اعتبارا من 15 يونيو إذا ما استوفيت اختبارات الحكومة.
وأضاف جونسون "هناك خطوات متحفظة ولكنها مدروسة على الطريق نحو إعادة بناء بلادنا".
- بريطانيا ستعيد فتح آلاف المتاجر مع تخفيف إجراءات العزل العام
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