"جارودا" الاندونيسية: كورونا لم يترك لنا خيارا سوى وقف 70 % من طائراتنا

ترك وباء كورونا المتفشي شركة الطيران الوطنية في إندونيسيا، "جارودا إندونيسيا"، دون أي خيار سوى وقف 70 % من طائراتها، في الوقت الذي قامت فيه بإجراء عمليات فحص وصيانة للطائرات لضمان صلاحيتها للطيران، بحسب ما ذكرته اليوم الاثنين وكالة أنباء "أنتارا" الاندونيسية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية نقلت "أنتارا" عن رحمة حنفي، المدير الفني لشركة الطيران المملوكة للدولة والتي تمتلك 142 طائرة، قوله في منشور رسمي له على موقع "انستجرام" اليوم الاثنين: "خلال هذه الفترة من تفشي الفيروس، أوقفنا العديد من طائراتنا منذ توقف حركة الطيران. وبالتالي، تم وقف تشغيل رحلات الطيران بصورة مؤقتة".

وأوضح حنفي أن العديد من الفنيين من شركة "جي إم إف إيرو إيشا" يعملون بجد لضمان صلاحية الطائرات للطيران، من خلال الالتزام بآليات فحص طويلة، تتضمن تغطية مدخل وعادم الطائرات لمنع دخول جزيئات إلى الآلات.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" أن السلطات الاندونيسية أعلنت اليوم الاثنين ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 22750 حالة، والوفيات إلى 1391 حالة، بالاضافة إلى تعافي 5642 شخصا من المصابين بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس.