إصابات "كورونا" في العالم تقترب من 5.5 مليون .. وحالات التعافي 2.6 مليون

اقتربت حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم من 5.5 مليون حالة اليوم. وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 2.6 مليون وأن عدد الوفيات اقترب من 347 ألفا.