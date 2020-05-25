فنان شوارع إسباني يتحول إلى النوافذ للتغلب على العزل العام

فنان الشارع الإسباني سلفستر سانتياجو المعروف باسم بيجا بدأ الرسم على النوافذ حتى لا تنطفئ شعلة الإبداع بداخله خلال فترة العزل العام في مدريد بحسب ما ذكرت "رويترز".

إبداعاته شملت أعمالا فنية على شكل الرجال الممطرون المستوحاه من عمل للفنان البلجيكي رينيه ماجريت بالإضافة إلى أنواع مختلفة من القصاصات المثبتة على النوافذ تتفاعل مع المباني في الخارج وتداعب خيال من يراها.

ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي شجع بيجا متابعيه على ابتكار أعمالهم الفنية الخاصة. وجذب هذا الأمر الكثير من الاهتمام وكان الفنان الإسباني سعيدا عندما بدأ يتلقي مئات الأعمال وبالأخص من والده الذي كان يرسل له أعمالا فنية من سانتاندر بشكل يومي مما عنى له الكثير لتمكنه بذلك من الاطمئنان على والديه والتأكد من أنهما بخير.

واللوحة الزيتية الأصلية للفنان السريالي رينيه ماجريت تصور رجالا يرتدون قبعات ويتساقطون من السماء كالمطر وبدلا من استخدام القماش كالعمل الأصلي لجأ بيجا إلى أقنعة الغاز في إشارة إلى تفشي فيروس كورونا.