أسهم أوروبا ترتفع متفائلة باستئناف عدد من الأنشطة الاقتصادية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في تداولات هزيلة اليوم وسط تفاول إزاء استئناف الأنشطة الاقتصادية في عدد من الدول ومؤشرات على مزيد من التحفيز لاقتصاد منطقة اليورو المعتل. وارتفع مؤشر منطقة اليورو 0.8 في المائة في التعاملات المبكرة وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة وصعد المؤشر داكس الألماني 0.9 في المائة بحسب ما ذكرت "رويترز".

وكانت أحجام التداول ضعيفة بشكل عام نظرا لعطلات الأسواق في الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول الآسيوية. وقفز سهم باير الألمانية 4.3 في المائة بعدما أعلنت عن تقدم في التوصل لتسوية في مطالبات تعويض عن تسبب مبيد الأعشاب الضارة الذي تنتجه "راوند أب" في الإصابة بالسرطان. وصعدت أسهم لاجاردير كابيتال اند مانجمنت 7.5 في المائة بعد أن اتفق برنار أرنو الملياردير المساهم الكبير في مجموعة الأزياء الفاخرة ال.في.اتش.إم، على شراء حصة في الشركة.