"فيجي أيروايز": الإيرادات قد تنخفض خلال الشهور المقبلة إلى صفر

قررت شركة طيران فيجي أيروايز شطب عدد من الوظائف والدخول في محادثات مع الدائنين ومؤجري الطائرات لتأجيل سداد أقساط القروض وإيجار الطائرات في أعقاب وقف رحلات الطيران في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وأشارت الشركة في بيان إلى أنها ترتب حاليا للحصول على قروض من عدد من المؤسسات المالية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن فيجي أيروايز تتوقع انخفاض إيراداتها خلال الشهور المقبلة إلى صفر.

في الوقت نفسه قررت الشركة إنهاء عقود عمل 8 مديرين أجانب، واستمرار 5 مديرين أجانب في الشركة بينهم الرئيس التنفيذي أندري فيلجوين. كما أنهت الشركة عقود جميع الطيارين الأجانب لديها وعددهم 79 طيارا. كما تم إنهاء عمل 51 في المئة من إجمالي موظفي الشركة أي ما يصل إلى 758 موظفا لا يوجد عمل لهم اليوم ولا في المستقبل القريب. وسيتم منح كل موظف تم الاستغناء عنه راتب شهر إضافي على الأقل بالإضافة إلى مقابل رصيد أجازاته وأي مستحقات أخرى.

في الوقت نفسه قررت الشركة خفض أجور الموظفين المستمرين بنسبة 20 في المئة اعتبارا من أول يونيو المقبل.