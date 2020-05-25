بيلي يغير رأيه .. الفائدة السلبية على طاولة بنك إنجلترا

أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا

عندما تولى أندرو بيلي، قيادة بنك إنجلترا في آذار (مارس)، أوضح بصورة قاطعة موقفه المعارض لفرض أسعار فائدة سلبية. قال لأعضاء البرلمان: "بشكل عام أسعار الفائدة السلبية، لا (...) هذه ليست منطقة أود الذهاب إليها".

حتى قبل أسبوع فقط، كان المحافظ لا يزال متمسكا بموقفه، حين قال إن أسعار الفائدة السلبية ليست شيئا "يخطط له أو يفكر فيه" البنك المركزي. لكن منذ ذلك الحين، تحول موقف بنك إنجلترا، وبات يفكر الآن في أسعار الفائدة السلبية ويخطط لطريقة تنفيذها.

أولا، قال آندي هالدين، كبير الاقتصاديين، في نهاية الأسبوع الماضي، إن الأمر قيد المناقشة داخليا بإلحاح أكبر. ثم قالت سيلفانا تينريو، وهي عضو خارجي في لجنة السياسة النقدية في البنك، إن أسعار الفائدة السلبية لها تأثير إيجابي في دول أخرى. وأخيرا اعترف المحافظ يوم الأربعاء بأن السياسة المذكورة هي الآن تحت مراجعة نشطة.

لماذا يمكن أن تصبح أسعار الفائدة سلبية؟ لأن بنك إنجلترا يريد تحفيز الإنفاق من أجل تعزيز الانتعاش. وبما أن أسعار الفائدة الرسمية وصلت منذ فترة إلى مستوى منخفض تاريخيا بلغ 0.1 في المائة، بالتالي لا يمكنه تخفيض أسعار الفائدة أكثر دون دفعها إلى المنطقة السلبية.

ستكون الفكرة الأساسية هي نفسها مثل أي تخفيض لسعر الفائدة: المصارف التي تودع أموالا لدى بنك إنجلترا مقابل تكلفة محددة سيكون لديها حافز للإقراض بدلا من ترك الأموال قيد الإيداع. وبقدر ما يتم تمرير هذه المعدلات إلى الشركات والأسر، سيكون هناك أيضا حافز أكبر للاقتراض والإنفاق بدلا من الادخار. أسعار الفائدة السلبية يمكن أيضا أن تضعف العملة، ما يجعل منتجات المملكة المتحدة أكثر تنافسية مقارنة بالواردات، إضافة إلى تحسين التدفق النقدي للشركات والأسر المدينة.

لكن بيلي كان واضحا في أن عبور الحد الصفري إلى سعر سلبي ليس تخفيضا طبيعيا. قال: "إنها ليست خطوة خطية من حيث نحن اليوم إلى سعر فائدة سلبي"، مضيفا أن بنك إنجلترا سيحتاج إلى التفكير في كيفية تأثير دفع سعر الفائدة إلى ما دون الصفر في هيكل النظام المالي، وكيف ستمرر المصارف الأسعار التى يفرضها بنك إنجلترا لعملائها، إضافة إلى الآثار في الدول الأخرى التي تستخدم أسعار فائدة سلبية. لكن أسعار الفائدة السلبية تنطوي على خطر يثير قلقا متزايدا بين مسؤولي البنوك المركزية، هو أن هناك مستوى من سعر الفائدة - يطلق عليه معدل الانعكاس - بعده تتم أي تخفيضات أخرى على الحد من الاستهلاك والاستثمار بدلا من تحفيز الإنفاق.

تقليديا، يخشى الاقتصاديون من أن أسعار الفائدة السلبية قد تدفع عملاء المصارف إلى اكتناز الأوراق النقدية في الخزائن بدلا من دفع رسوم فائدة على الودائع، لكن هذا الخوف يتراجع في الوقت الذي تستخدم فيه أسعار الفائدة السلبية في جميع أنحاء أوروبا واليابان.

بدلا من ذلك، هناك مخاوف الآن بشأن ربحية المصارف. تعود هذه المخاوف إلى أن معظم المصارف لا يفرض سعر فائدة جزائيا على الودائع في المجالات التي تم فيها فرض أسعار سلبية، بالتالي هناك مخاوف من أن تظل أسعار الفائدة على الودائع عالقة عند مستوى الصفر، في حين تنخفض أسعار الفائدة على القروض، ويتم تخفيض الأرباح، جنبا إلى جنب مع رغبة المصارف في تحمل المخاطر.

مصدر قلق إضافي هو أن الناس قد يرغبون في الحفاظ على قيمة مدخراتهم وبالتالي ربما ينفقون في الواقع أقل ويفرون أكثر عندما تنخفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر.

لاحظ ألان مونكس، الاقتصادي البريطاني في بنك جيه بي مورجان، أن أحد المخاوف المحلية الرئيسة هو أن "السياسة لن تكون مناسبة للمملكة المتحدة نظرا لاعتماد بنوك الإسكان على تمويل الودائع".

بالنسبة لتجربة الدول الأخرى، أجرى البنك المركزي الأوروبي تقييما للتجربة في منطقة اليورو ووجد أن أسعار الفائدة السلبية إيجابية بشكل عام. وتوصل إلى أن الفائدة السلبية البالغة 0.5 في المائة ألغت تصورا بأن الذخيرة النقدية نفدت من البنك المركزي وشجعت الاستثمار والإقراض المصرفي - ويعود ذلك جزئيا إلى أن التمويل الرخيص المنفصل للمصارف من قبل البنك المركزي الأوروبي شجع الإقراض في الوقت نفسه الذي تحولت فيه أسعار الفائدة نحو المنطقة السلبية.

كذلك وجد البنك المركزي الأوروبي أن الأسر والشركات لم تحول حيازات الأموال إلى أوراق نقدية في الخزائن، وأن النشاط الاقتصادي المتزايد عزز في النهاية ميزانيات المصارف لأن الظروف الاقتصادية تحسنت.

لكن في حين قال البنك المركزي الأوروبي إن الفائدة السلبية "تفيد آفاق الاقتصاد الكلي واستقرار الأسعار"، حذر موظفون من أن الآثار الإيجابية قد لا تستمر إذا أصبحت المعدلات السلبية راسخة.

عكست السويد في كانون الأول (ديسمبر) أسعار الفائدة السلبية التي كانت لديها منذ عام 2015 إلى الصفر، مشيرة إلى أنها كانت ناجحة في تحفيز الاقتصاد وإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف. في نيسان (أبريل) أبقى البنك المركزي السويدي سعره عند الصفر، قائلا: إن الإغلاق ليس الوقت المناسب للتوجه نحو أسعار الفائدة السلبية مرة أخرى. لكنه "لا يستبعد إمكانية خفض سعر الفائدة في وقت لاحق" خلال فترة التعافي من فيروس كورونا.

في بريطانيا، يعكف البنك المركزي على مراجعة مجموعة أدواته ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يضع أسعار الفائدة السلبية في ترسانته دون أن يفرضها قريبا.

أدريان بول، الاقتصادي المختص بشؤون بريطانيا في بنك جولدمان ساكس، يرى أن مشكلات بنوك الإسكان وربحية المصارف يمكن التغلب عليها من خلال التصميم الدقيق لأسعار الفائدة السلبية، لكن من المحتمل أن يتم فرض تدابير أخرى في اجتماع لجنة السياسة النقدية في حزيران (يونيو) لأن الحاجة لا تزال قائمة للتأكد أن سوق سندات الحكومة البريطانية المحمية يمكن أن تدعم عمليات اقتراض هائلة تنفذها الحكومة.

قال: "ما زلنا نعتقد أن حجم وتكوين مشتريات الأصول من بنك إنجلترا من المرجح أن يكون هو الأدوات التالية التي تستخدمها لجنة السياسة النقدية، خاصة في سياق تكون فيه السياسة المالية العامة هي المحرك الأول".

أي مراجعة لأسعار الفائدة السلبية من قبل بنك إنجلترا قد تستغرق بعض الوقت. وبحسب بيلي، يحتاج البنك إلى التفكير بجدية في كيفية تفسير أسعار الفائدة للجمهور. ومن المرجح أن يحدث ذلك بمجرد رفع الإغلاق، فهناك رغبة عامة في إزالة الحذر وتحفيز مزيد من الإنفاق.

وفقا لسايمون فرنش، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار "بانمور جوردون" حتى في ذلك الحين سيحتاج البنك المركزي إلى بعض الإقناع لاتخاذ هذا القرار. قال: "قراءتي في الوقت الحالي هي أن الدليل لم يتغير بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، لكن بنك إنجلترا حريص على إبقاء خياراته مفتوحة".

