حملة عالمية لضم الدراجات إلى مكافحات الجائحة

هل تنفخ الجائحة الرياح في أشرعة الدراجات كوسيلة يومية للتنقل؟

في التاسع من أيار (مايو) الجاري أعلن جرانت شابس وزير النقل البريطاني خططا لإنشاء "صندوق سفر نشط" بقيمة 250 مليون جنيه لتمويل بناء أرصفة أوسع للمشي، ومسارات جديدة ومنفصلة للدراجات.

لعل تلك الحملة كانت واحدة من المباهج القليلة لأزمة فيروس كورونا. في الوقت الذي تختفي فيه الشاحنات والسيارات المخيفة من الطرق، استولت مجموعات ركوب الدراجات العائلية -الآباء بصحبة أطفال غير مستقرين في بعض الأحيان- على طرق كانت ممنوعة في الماضي.

أما البالغون الأقل ثقة فيتنقلون على الدراجات الجبلية القديمة.

مع انتهاء الإغلاق، يبدو أن ركوب الدراجات من المتوقع أن يسهم أكثر في مساعدة الناس على قضاء الوقت.

أما المبلغ فهو الدفعة الأولى الحرجة من خطة بقيمة ملياري جنيه تهدف إلى مساعدة الموظفين على العودة إلى العمل، من خلال السبل الخاصة الوحيدة التي يمكن أن تمنع مراكز المدن من الوقوف في طوابير طويلة من السيارات المتعطشة للمساحات.

ومع ذلك فإن عنصر ركوب الدراجات يثير أسئلة كثير من البالغين البريطانيين. بالنظر إلى أن 4 في المائة فقط من رحلات الركاب في إنجلترا كانت تتم بالدراجات قبل الإغلاق، فليس لدى معظمهم فكرة تذكر عن أبسط الجوانب العملية لوسيلة الركوب المذكورة.

إحدى القضايا الرئيسة هي أي دراجة ينبغي شراؤها وكيفية تمويل الشراء. كانت الحكومة تروج لفوائد مخطط ركوب الدراجات إلى العمل. هذه طريقة ذات كفاءة ضريبية عالية لشراء دراجة لكنها تتطلب قدرا من الجهد الإداري.

دراجات من وإلى العمل: تقول كلير هي، المحررة في "سايمون آند تشستر" التي وجهت كثيرا من الزملاء للبدء باستخدام الدراجات من وإلى العمل، إن كثيرين يشعرون بالخوف من المتاجر المليئة باختيارات محيرة: "أعتقد أن من المحتمل أن يكون هناك توتر بشأن الذهاب إلى متجر للدراجات ومعرفة ما الذي ينبغي أن تطلبه".

وجد عمال متاجر الدراجات أنفسهم يتعاملون مع الآلاف من المسافرين المحتملين الذين يشعرون بالحيرة من بدء استخدام الدراجات، بأفكار غير واقعية في الأغلب حول كيف يمكنهم القيام بذلك بتكلفة زهيدة. يقول روجر جرافر مدير فرع متجر في إزلينجتون يبيع دراجات ركاب راقية في الأغلب، إن كثيرا من المشترين يأتون إلى المتجر مصرين على أنهم يبحثون عن دراجة أساسية.

يقول جرافر: "يقول الناس: لقد بدأت للتو من جديد، ولدي هذا المبلغ المحدود من المال لإنفاقه".

التحذير الرئيس من متاجر الدراجات وركاب الدراجات ذوي الخبرة هو أنه في حين أن آلة التنقل اللائقة لا تحتاج إلى أن تكون ذات تكلفة باهظة، فإن المبتدئين المتناقضين غالبا ما ينفقون قليلا جدا حيث إن خططهم للتنقل تنهار حرفيا.

كذلك لا يوصي المسافرون من ذوي الخبرة أو متاجر الدراجات الهوائية بشراء دراجات تكلف أقل من نحو 350 جنيها.

يحذر كريس كينيون، مؤسس حملة سايكلينج وركس للترويج لركوب الدراجات من قبل الشركات، من أنه غير محتمل أن تحتوي أرخص الدراجات على مكونات جيدة، بما يكفي لتحمل قسوة التنقل المنتظم بشكل موثوق وآمن. ويحذر: "إياك أن تشتري دراجة تافهة".

جزء من السر هو تجنب الشراء عبر الإنترنت. لا يمكن للعملاء التحقق من حجم الدراجات التي يتم شراؤها عبر الإنترنت، ولا يمكنهم أخذها في جولة اختبار، فضلا عن أن يعتركوا من أجل الحصول على المساعدة بخصوص أي مشكلات تتعلق بالضمان. متجر الدراجات المحلي المختص يكفل عموما أن تتناسب الدراجة مع الراكب جيدا، ويقدم خدمة متابعة بعد بضعة أسابيع.

وقد يوفر فترة خدمة مجانية ويكون جاهزا من أجل استبدال وسادات الفرامل والسلاسل والإطارات والكابلات عندما تبدأ في التآكل. يقول جرافر إن العملاء غالبا ما يطلبون المساعدة من المتجر في إعداد دراجات يتم شراؤها عبر الإنترنت، من الواضح أنها ذات حجم خاطئ ومصنعة بشكل سيئ.

يقول جرافر: "ليس من السهل إعدادها حيث تكون هي الطريقة التي نريدها لمغادرة المحل بها".

تصرف بما لديك: القضايا واضحة في متجر دراجات قديم في جنوبي لندن. الموظفون، بما في ذلك لينكولن رومان، أحد أعضاء الجمعية التعاونية التي تمتلك الشركة، يعملون بشكل محموم لإصلاح دراجات العملاء الحالية التي تم إخراجها حديثا من الأقبية أو الحدائق الخلفية.

هناك طابور من العملاء الجدد ينتظر بصبر ضمن التباعد الاجتماعي لتقييم خيارات شراء الدراجات.

يقول رومان الذي لا يزال يعمل على دراجة ريدج باك تخص أحد الزبائن، إنه وسط ارتفاع الطلب الحالي قد يتم بيع التسليم الأسبوعي للمخزون ليوم الثلاثاء إلى حد كبير بحلول يوم الجمعة.

يتعين على الموظفين تشجيع العملاء على اتخاذ قرار سريع بشأن ما إذا كانوا يريدون دراجة معينة، حيث من المحتمل ألا تكون موجودة إذا خرجوا من المحل للتفكير في الأمور. يقول رومان: "هذا ليس وضعا جيدا للعملاء. الأمر يشبه إلى حد كبير قولك: "لا مجال أمامك سوى أن تقرر أمرك بسرعة".

مع ذلك، في ظل قيود ما هو متاح (وقصر المجال على الدراجات التي تعمل بالدواسات فقط) يشير الركاب ومتاجر التجزئة إلى أن الركاب الجدد ربما ينبغي عليهم شراء نوع من الدراجة الهجينة -مزيج من الدراجة الجبلية وتكنولوجيا الدراجات على الطرق التي ربما يتصورها العملاء عندما يطلبون دراجة أساسية.

تتميز الدراجات الهجينة بمقابض مسطحة بدلا من المقابض المنحنية إلى الأدنى وتكون مسحوبة إلى الخلف على غرار الموجودة في الأنواع الرياضية من الدراجات.

وفقا لكينيون، هذا يعني أن متسابقا عصبيا يمكن أن ينظر حوله بسهولة أكبر مما هو، حين يكون مقوسا ظهره على المقابض المنحنية إلى الأدنى.

ويقول: "موقع الركوب المستقيم له أكبر الأثر".

يوصي رومان بفرامل قرصية حيث تعمل وسادات الفرامل على أقراص على المحور، بدلا من الإمساك بإطارات العجلات.

يقول: "تدوم لفترة أطول من الوسادات الموجودة على فرامل الحافة، وتستمر ولا تجعلك تقلق بشأنها". وفي الوقت نفسه، ينصح جرافر بإخفاء آلية التروس في المحور المملوء بالزيت للعجلة الخلفية.

هذه يغلب عليها أن تكون أكثر تكلفة وأثقل من تروس "التعشيق" الأبسط والأكثر شيوعا في الدراجات البريطانية.

جرافر يقول إن التروس المحورية -وهي سمة من سمات دراجة برومبتون القابلة للطي التي تتمتع بشعبية دائمة- خالية من المتاعب: "هناك عملاء معينون يقولون "أريد فقط ركوب دراجتي أنا لا أحب القيام بأي عمل ميكانيكي".

مع ذلك، يمكن أن تزيد الأسعار. توصي شركة تصنيع أمريكية أن يكون سعر التجزئة 450 جنيها لقرص FX2 الذي تنتجه، وهو مزيج هجين لكثير من ركاب الدراجات الجدد. مثل كثير من النماذج الأساسية، ستستفيد الدراجة من إضافة واقيات الطين في الأيام الممطرة وسلة أو رف لحمل الأمتعة.

غالبا ما تفضل النساء أن يوضع مقعد دراجة خاص بالنساء عند شراء دراجة مصممة للرجال، في حين أن الإطارات المقاومة للثقب يمكن أن تزيل فعليا خطر الإطارات المثقوبة.

في هذه الأثناء، فإن السعر المبدئي للدراجة لموديل قوي ذي إطار فولاذي، مثل المصنوع في أمستردام ويباع في كامدن شمالي لندن هو 975 جنيها استرلينيا. حاليا تستغرق الدراجات المصممة حسب الطلب من ثمانية إلى عشرة أسابيع من أجل الوصول إلى بريطانيا.

لعل الموديل المفضل دراجة جميلة ذات إطار من الألمنيوم من تصميم الألماني شنديلهاور ويكلف 2495 جنيها. إذا كنت ستنفق هذا المبلغ الكبير على دراجة، فتأكد أن تكون مغطاة ببوليصة التأمين على منزلك بقفل يلبي متطلبات شركة التأمين. ومع ذلك، بالنسبة إلى الذين يستمتعون بركوب الدراجة منذ فترة طويلة، فإن الاعتبارات التقنية والتكلفة أقل أهمية من مشاعرهم حول اكتشاف المدن على عجلتين.

موظفو متاجر الدراجات والركاب على المدى الطويل على حد سواء لا يحتاجون إلى تشجيع كبير للانطلاق في أناشيد الإعجاب بهذا الموضوع.

تعرب كلير هي عن فرحتها بمشاهدة ركاب الدراجات ذوي الخبرة الذين ينقلون هذا الشغف إلى أشخاص جدد من خلال مخططها للأصدقاء. وتقول: "هذا هو الشيء الأكثر إرضاء حول الموضوع -إتاحة الحرية لأشخاص آخرين لم يجربوها من قبل". التوفير باستقطاع الراتب: تأمل الحكومة في لندن أن يكون الركاب مستعدين لتحمل تكلفة دراجة جديدة، ويرجع ذلك جزئيا إلى "مخطط: اركبوا الدراجات إلى العمل" الذي يسمح لهم بدفع ثمن الدراجات، عن طريق خصم الراتب من الدخل قبل الضرائب.

اعتمادا على شريحتك الضريبية، يمكن أن تشكل مدخرات الضرائب والتأمين الوطني مجتمعة خصما يراوح بين 31 و48 في المائة على سعر التجزئة للدراجة وبعض الملحقات المسموح بها، مثل الخوذة والقفل وأضواء الدراجة والملابس الواقية.

كان إجمالي سقف الإنفاق قبل خصم الضريبة 1000 جنيه، قبل إزالته العام الماضي -جزئيا للسماح للعملاء بشراء دراجات كهربائية أكثر تكلفة. للاستفادة من البرنامج، سيحتاج صاحب عملك إلى الاشتراك في مخطط للدراجات. يستأجر الراكب الدراجة من صاحب العمل أو مشغل المخطط على أساس 24 قسطا شهريا (تؤخذ من الراتب قبل الضريبة) على أن يصل المجموع إلى سعر الشراء الأصلي. في نهاية هذه الفترة، يستطيع الموظف دفع مبلغ نهائي لشراء الدراجة والمعدات بسعر منخفض للغاية. ومع ذلك، قد تكون هناك تحديات في استخدام المخطط في الوقت الحالي، بسبب ارتفاع معدل مبيعات المخزون في كثير من متاجر الدراجات. بعض تجار التجزئة مترددون في وضع الدراجات جانبا إلى أن يتلقوا القسيمة التي تثبت أن المخطط سيدفع مقابل الدراجة -وفي الظروف الحالية، هناك خطر بيع الدراجة في هذه الأثناء.

يقدم تجار التجزئة للدراجات أيضا طرق تمويل بديلة، ويرجع ذلك جزئيا إلى شعورهم بالإحباط من العمولات العالية التي يستخلصها أكبر مخططات ركوب الدراجات إلى العمل. هناك دورة ركوب الدراجات إلى العمل Velo2Work من قبل أصحاب العمل، حيث تقدم الإعفاءات الضريبية نفسها. ويقدم تجار تجزئة آخرون مخططات تمويلية تسمح للمشترين بالدفع على أقساط.

