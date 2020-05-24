10 شركات عالمية تربح 975 مليار دولار من "كورونا" .. قيمة بعضها قفزت أكثر من 150 %

أضافت جائحة كورونا نحو 975 مليار دولار إلى القيمة السوقية لعشر شركات عالمية، تعمل في قطاعات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والترفيه، لترتفع قيمتها من 5.8 تريليون دولار في نهاية 2019، إلى 6.78 تريليون دولار بنهاية تداول 22 مايو الجاري، بنسبة ارتفاع 35 في المائة كمتوسط.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، استند إلى بيانات الشركات المشمولة في التقرير، استفادت الشركات العشر بشكل كبير جراء تفشي فيروس كورونا، الذي أجبر دول العالم على إغلاق اقتصاداتها لمواجهة الجائحة، وهو ما زاد الاعتماد عليها في الأعمال والتسوق والترفيه في المنازل.

والشركات العشر، هي أمازون، ومايكروسوفت، وأبل، وفيسبوك، وإنفيديا، وألفابت "جوجل"، ونتفليكس، وتينسنت، وزووم، وأدوبي.

وتصدرت شركة أمازون، أكبر شركة تجارة إلكترونية في العالم، الشركات من حيث قيمة الارتفاع في القيمة السوقية بنحو 293.7 مليار دولار، بينما جاءت شركة زووم أكبر شركة متخصصة بمجال الاتصال الهاتفي عبر الفيديو، أكثر الشركات في نسبة ارتفاع القيمة السوقية بنحو 156 في المائة، وفيما يلي ترتيب الشركات من حيث نسب الزيادة في القيمة السوقية:



زووم

حلت شركة زووم zoom في الصدارة بنسبة ارتفاع 156 في المائة، لترتفع قيمتها السوقية إلى 48.2 مليار دولار حسب إغلاق 22 مايو الجاري، مقابل 18.8 مليار دولار بنهاية عام 2019، بزيادة قيمتها 29.4 مليار دولار.

و"زووم" هي شركة تنشط في سان خوسيه، كاليفورنيا، توفر خدمات الاتصال الهاتفي عبر الفيديو والدردشة عبر الإنترنت، وتقدم برمجيات اتصال بالفيديو تستخدم في المؤتمرات والاجتماعات عن بعد، وكذلك العمل والتعليم والعلاقات الاجتماعية عن بعد.



إنفيديا

ثانيا، شركة إنفيديا Nvidia بنسبة ارتفاع 55 في المائة، لترتفع قيمتها السوقية إلى 222.1 مليار دولار، مقابل 142.9 مليار دولار، بزيادة قيمتها 79.2 مليار دولار.

وهي واحدة من أكبر الشركات إنتاجا لمعالجات الرسومات وبطاقات العرض المرئي ومجموعات الشرائح للكومبيوتر وأنظمة ألعاب الفيديو. وتسمى شركة دون مصنع ودون معدات تصنيع. ويقع مقرها في سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة.



نتفليكس

ثالثا، شركة نتفليكس Netflix بنسبة ارتفاع 33 في المائة، لترتفع قيمتها السوقية إلى 188.8 مليار دولار، مقابل 142.2 مليار دولار، بزيادة قيمتها 46.6 مليار دولار.

وهي شركة ترفيهية أمريكية أسسها ريد هاستنجز ومارك راندولف في 29 أغسطس 1997، في سكوتس فالي، كاليفورنيا.

وتتخصص في تزويد خدمة البث الحي والفيديو حسب الطلب، وتوصيل الأقراص المدمجة عبر البريد. في عام 2013، توسعت الشركة بإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، وتوزيع الفيديو عبر الإنترنت.



أمازون

رابعا، شركة أمازون Amazon بنسبة ارتفاع 32 في المائة، لترتفع قيمتها السوقية إلى 1215 مليار دولار، مقابل 921.3 مليار دولار، بزيادة قيمتها 293.7 مليار دولار.

وهي موقع للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية أسس في 5 تموز 1994، من قبل جيف بيزوس، ويقع مقره في سياتل، واشنطن. وهو أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم من حيث إجمالي المبيعات والقيمة السوقية.



أدوبي

في المرتبة الخامسة، تأتي شركة أدوبي Adobe بنسبة ارتفاع 17 في المائة، لترتفع قيمتها السوقية إلى 185.6 مليار دولار، مقابل 158.2 مليار دولار، بزيادة قيمتها 27.4 مليار دولار.

وهي شركة لإنتاج برامج الجرافيكس والأنيميشن المتطورة، أسسها تشارلز جيشكي وجون وورنوك، وكان ذلك في عام 1982 في سان خوسية في الولايات المتحدة.



مايكروسوفت

في المركز السادس، تأتي شركة مايكروسوفت Microsoft بنسبة ارتفاع 16 في المائة، لترتفع قيمتها السوقية إلى 1392 مليار دولار، مقابل 1195 مليار دولار، بزيادة قيمتها 197 مليار دولار.

والشركة متعددة الجنسيات تعمل في مجال تقنيات الحاسوب، وهي أكبر مصنع للبرمجيات في العالم من ناحية العائدات اعتبارا من عام 2016. تطور وتصنع وترخص مدى واسعا من البرمجيات للأجهزة الحاسوبية.



فيسبوك

سابعا، حلت شركة فيسبوك Facebook بنسبة ارتفاع 15 في المائة، لترتفع قيمتها السوقية إلى 669.3 مليار دولار، مقابل 582.5 مليار دولار، بزيادة قيمتها 86.8 مليار دولار.

وهو موقع ويب يعد أشهر وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن تعريفه بأنه شبكة اجتماعية كبيرة، فالمستخدمون بإمكانهم الانضمام للشبكات التي تنظمها المدينة أو جهة العمل أو المدرسة أو الإقليم، وذلك من أجل الاتصال بالآخرين والتفاعل معهم.







تينسنت

وفي المركز الثامن، شركة تينسنت Tencent Holdings بنسبة ارتفاع 10 في المائة، لترتفع قيمتها السوقية إلى 510.2 مليار دولار، مقابل 465 مليار دولار، بزيادة قيمتها 45.2 مليار دولار.

وهي شركة صينية متخصصة في مجال الإنترنت والألعاب. وأسست عام 1998 ويقع مقرها في شينزين، جوانجدونغ. تقوم الشركة أيضا بتطوير ونشر ألعاب الفيديو.



أبل

تاسعا، شركة أبل apple بنسبة ارتفاع 9 في المائة، لترتفع قيمتها السوقية إلى 1382 مليار دولار، مقابل 1264 مليار دولار، بزيادة قيمتها 118 مليار دولار.

وهي شركة أمريكية متعددة الجنسيات تعمل على تصميم وتصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية ومنتجات برامج الحاسوب. تشمل منتجات الشركة الأكثر شهرة أجهزة حواسيب "ماكينتوش"، والجهاز الموسيقي "آيبود" والجهاز المحمول "آيفون".



الفابت أو جوجل

في المرتبة العاشرة، شركة الفابت أو جوجل Alphabet بنسبة ارتفاع 6 في المائة، لترتفع قيمتها السوقية إلى 964.2 مليار دولار، مقابل 913 مليار دولار، بزيادة قيمتها 51.2 مليار دولار.

وهي شركة أمريكية تم أسست في أغسطس 2015 وتقع في كاليفورنيا، وتعد الشركة القابضة لشركة جوجل ومجموعة من الشركات أخرى التي كانت تابعه لها من ضمنها: Wings وCalico وBoston Dynamics، ومختبرات جوجل، قام بتأسيس الشركة لاري بايج وسيرجي برين، مؤسسي شركة جوجل.



وحدة التقارير الاقتصادية