الملك سلمان : نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية لنتجاوز كل بلاء

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر عبر تغريدة من حسابه الرسمي قال فيها: "‏نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك، بعد أن منّ علينا بصيام شهر رمضان وقيامه. نرى الأمل في قادم أيامنا، متحلين بالعزم والإيجابية؛ لنتجاوز كل بلاء، ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى العالم أجمع ونحن أعز شأناً وأحسن حالاً. وكل عام وأنتم بخير".