عام من الأزمة السياسية في هونغ كونغ.. الاحتجاجات مستمرة

تحيي خطة الصين لفرض قانون "للأمن القومي" على هونغ كونغ التوتر في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي وشهدت في 2019 أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى بكين في 1997.

بين يونيو وديسمبر 2019، شهدت المستعمرة البريطانية السابقة حركة احتجاج غير مسبوقة، تمثلت بتحركات شبه يومية لإدانة نفوذ السلطة المركزية، وتظاهرات حاشدة ومواجهات عنيفة بين المتشددين والشرطة.

ولدت حركة الاحتجاج من رفض مشروع قانون لتسليم مطلوبين الى الصين تم التخلي عنه. لكن الاحتجاجات تحولت بسرعة إلى حركة مطالبة بالديموقراطية تسعى الى مزيد من الحريات.

وتعزز هذا الحراك الذي شجع أيضا تيارا مطالبا بحكم ذاتي واسع وحتى باستقلال المنطقة، مع فوز "المؤيدين للديموقراطية" في الانتخابات المحلية في نوفمبر الماضي.

رأت بكين في هذه الحركة الاحتجاجية مؤامرة أجنبية تهدف إلى زعزعة السلطة المركزية وبدت متصلبة في مواجهة تطلعات سكان المنطقة، ولم ترضخ لمطالبهم تنظيم انتخابات حرة وإجراء تحقيق في عنف الشرطة أو العفو عن 8300 شخص أوقفوا منذ بداية التظاهرات.

كانت هونغ كونغ في يناير، بعد الصين، واحدة من أولى المناطق التي طالها فيروس كورونا المستجد.

لكن على الرغم من قربها من الصين، لم تسجل فيها سوى الف إصابة وأربع وفيات بكوفيد-19.

ولم يصل الأمر إلى فرض حجر على السكان، لكن السلطة التنفيذية المحلية اتخذت إجراءات صارمة لمنع انتشار الوباء خصوصا عبر منع التجمعات العامة لأكثر من أربعة أشخاص.

وأدى ذلك إلى توقف كامل للتظاهرات المؤيدة للديموقراطية، جاء أيضا نتيجة إضعاف الحركة بسبب الاعتقالات الواسعة في صفوفها.

في أيار/مايو، خففت السلطة التنفيذية قليلا القيود وسمحت بها شرط ألا يتجاوز عدد الأشخاص ثمانية.

لكن هذه القيود تم تمديدها حتى الرابع من حزيران/يونيو على الأقل، ما يعني أن سكان المنطقة لن يتمكنوا وللمرة الأولى منذ ثلاثين عاما، من إحياء ذكرى قمع الحركة المطالبة بالديموقراطية في ساحة تيان انمين في الرابع من حزيران/يونيو 1989.

تصاعد التوتر مع توقيف 15 شخصية معتدلة من الحركة المؤيدة للديموقراطية في 18 نيسان/ابريل، لمشاركتهم في تظاهرات 2019.

وعادت الأزمة أيضا بسبب جدل يتعلق بالمؤسسات بدأ في بيان لمكتب الإرتباط - ذراع حكومة بكين في هونغ كونغ - يلمح إلى أن عرقلة المعارضة عمل المجلس التشريعي (برلمان هونغ كونغ) يمكن أن تؤدي إلى ملاحقتها.

في الثامن من أيار/مايو، جرت صدامات بين نواب مؤيدين لللديموقراطية وآخرين موالين لبكين داخل البرلمان (يسمى ليغكو) بشأن مشروع قانون ينص على معاقبة الإساءة للنشيد الوطني الصيني.

في 18 من الشهر نفسه، أدى مشروع القانون إلى يوم جديد من الفوضى في البرلمان بينما وجه الاتهام إلى العديد من شخصيات المعارضة لدورهم في تظاهرات 2019.

في 22 أيار/مايو، قدم النظام الشيوعي إلى البرلمان الصيني نصا يهدف إلى حظر "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب" في هونغ كونغ، ردا على تظاهرات 2019.

وتنص المادة 23 من "القانون الأساسي" الذي يستخدم منذ عقدين كشبه دستور للمنطقة، على أن تضع هونغ كونغ بنفسها قانونا حول الأمن.

لكن هذا البند لم يطبق يوما لأن جزءا كبيرا من سكان هونغ كونغ يرون في قانون من هذا النوع تهديدا لحرياتهم. وكانت آخر محاولة للسلطة التنفيذية لتطبيق المادة 23 أخفقت في 2003 بعد تظاهرات حاشدة.

وحذرت الولايات المتحدة بكين من قانون يؤدي الى "زعزعة كبيرة للاستقرار" ووعد الرئيس دونالد ترامب بالتحرك في حال تبنيه "بشكل قوي جدا".

ودعا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واستراليا وكندا أيضا إلى حماية استقلال المنطقة.

وفيما دعت بكين الاحد إلى تطبيق القانون "بدون أي تأخير"، لبى الالاف دعوة الحركة الاحتجاجية الداعمة للديموقراطية، وتظاهروا في شوارع هونغ كونغ رغم منع التظاهر، ما أدى إلى رد فعل قوي من شرطة مكافحة الشغب.