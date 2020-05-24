وفاة الإيطالي ألبرتو أليسينا اقتصادي "هارفارد" البارز وخبير سياسات التقشف

ودّعت إيطاليا الأحد ألبرتو أليسينا، أحد أبرز خبرائها الاقتصاديين، الذي توفي السبت في الولايات المتحدة عن 63 عاما.

وعمل أليسينا أستاذا في جامعة هارفرد حيث نال شهادة دكتوراه وتولى إدارة قسم الاقتصاد على مدى ثلاثة أعوام.

ولأليسينا مؤلفات عدة وهو كان عضوا في منظمات اقتصادية مرموقة وكاتب مقالات في صحيفتي "كورييري ديلا سيرا" و"سولي 24 أوري" وكان يعتبر مؤهلا لنيل جائزة نوبل.

وكان الخبير الاقتصادي الذي بدأ دراساته الجامعية في جامعة بوتشوني في ميلانو، منظّر "التقشّف التوسعي" ومؤيدا لسياسات التقشّف في الموازنات الهادفة لإنعاش النمو والاستهلاك.

والأحد قالت نائبة وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي لاورا كاستيلي إن أليسينا كان يؤمن بأن "انتعاش أوروبا يتطلّب خفض الضرائب وخفض الإنفاق غير الضروري وإجراء إصلاحات هيكلية تحرر الأسواق".

وأكدت في بيان أهمية "مساهماته لا سيّما الآن في وقت نحن مدعوون فيه لبناء إيطاليا وأوروبا لمرحلة ما بعد كوفيد-19".

وأطلق رئيس الوزراء الإيطالي الاسبق باولو جينتيلوني تغريدة جاء فيها أن "دراساته وأفكاره أغنت النقاش الاقتصادي".

كذلك أشاد مجلس إدارة جمعية المصارف الإيطالية بأعماله واصفا إياه بأنه خبير اقتصادي "واضح وصاحب رؤية".

وقال ديفيد ويسل مدير مركز هاتشنز في الولايات المتحدة للدراسات المالية إن ألبرتو أليسينا توفي إثر نوبة قلبية أصيب بها خلال ممارسته رياضة المشي في الولايات المتحدة.