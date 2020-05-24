رغم مُضي 80 عاما على الأغنية الأشهر .. "يا ليلة العيد انستينا" ما زالت تسعد الملايين

رغم أن عيد الفطر هذا العام مختلف عن أي عيد فطر شهده العالم العربي هناك أمور كثيرة لم تتغير ومن بينها سماع أم كلثوم وهي تشدو بأغنية " يا ليلة العيد انستينا" طوال ليالي العيد. ورغم أن لهذه الأغنية صلة بعيد الفطر حيث شدت بها أم كلثوم ليلة عيد الفطر مساء 29 رمضان عام 1363 الموافق 17 سبتمبر عام 1944 في حفل للنادي الأهلى المصري حضره ملك مصر الملك فاروق والذي منح أم كلثوم في تلك الليلة وسام الكمال ليصبح لقبها" صاحبة العصمة". وأصبحت أغنية "يا ليلة العيد أنستينا .. وجددتي الأمل فينا" هي أغنية عيدي الفطر والأضحى ولم تقتصر على الفطر فحسب.

وفي حقيقة الأمر كانت أم كلثوم غنت هذه الاغنية ضمن مجموعة من الأغنيات في فيلم "دنانير" الذي عرض عام 1939 أي قبل 81 عاما وهي من كلمات أحمد رامي وتلحين رياض السنباطي. ومع استمتاع الملايين بأغنية كوكب الشرق أم كلثوم" ياليلة العيد" في أمسيات العيد تسعد أغنية صفاء ابو السعود الشهيرة "أهلا أهلا بالعيد .. العيد فرحة وأجمل فرحة" الملايين وخاصة الأطفال في نهار العيد. وهناك الكثير من الأغنيات الرائعة التي تحتفي بالعيد، ولكن ظلت أم كلثوم وصفاء أبو السعود في الصدارة .