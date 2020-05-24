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أحداث في صور

إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين وفقاً للأعداد والضوابط المتبعة

"الاقتصادية" من الرياض

أدى المسلمون صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفقاً للأعداد والضوابط المتبعة في الصلوات الأخرى، والاحترازات الصحية اللازمة، كما ذكرت "واس".

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