إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين وفقاً للأعداد والضوابط المتبعة

أدى المسلمون صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفقاً للأعداد والضوابط المتبعة في الصلوات الأخرى، والاحترازات الصحية اللازمة، كما ذكرت "واس".