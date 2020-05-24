«العمل الدولية» تصدر توجيهات بشأن العودة التدريجية والآمنة إلى العمل في ظل كورونا

"ينبغي أن تسترشد سياسات العودة إلى العمل بنهج يركز على الإنسان، ويضع الحقوق ومعايير العمل الدولية في صميم الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويكفل إدراج توجيهات السياسات في النظم الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين".

هذا جوهر وثيقتين توجيهيتين أصدرتهما منظمة العمل الدولية من مقرها في جنيف أمس، لتهيئة ظروف آمنة وفعالة للعودة إلى العمل خلال جائحة - فيروس كورونا. تهدف المذكرتان إلى مساعدة الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال على وضع توجيهات بشأن السياسات الوطنية من أجل العودة التدريجية والآمنة إلى العمل، وتوفير مبادئ توجيهية لتقييم المخاطر على مستوى مكان العمل وتنفيذ تدابير وقائية وحمائية وفقا لتسلسل هرمي للضوابط.

تقول المذكرة التوجيهية - عودة آمنة وصحية إلى العمل خلال جائحة "كوفيد - 19" - إن سياسات العودة إلى العمل تحتاج إلى أن تسترشد بنهج يركز على الإنسان ويضع حقوق الناس في صميم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وسيكون الحوار الاجتماعي - الذي يجمع بين الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل - حاسما في وضع السياسات الفعالة والثقة اللازمة للعودة الآمنة إلى العمل.

تستند المذكرة إلى الوثائق التوجيهية المتخصصة لمنظمة العمل الدولية ومعايير العمل الدولية، التي توفر إطارا معياريا لإيجاد عودة آمنة إلى العمل. وتشدد على ضرورة إدراج توجيهات السياسة العامة في النظم الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين، لأن هذه النظم تهيئ الأساس لبيئات آمنة في أماكن العمل. لذلك يمكن أن تسهم هذه التوجيهات في ثقافة التحسين المستمر على الصعيد القطري، في الإدارة والمؤسسات والقوانين والأنظمة، وعمليات تفتيش العمل، وجمع المعلومات، وغيرها.

تقول المبادئ التوجيهية، "ينبغي أن يشعر العمال بالأمان في أماكن عملهم، سواء من المخاطر المرتبطة مباشرة بـ(كوفيد - 19)، أو المخاطر غير المباشرة، بما في ذلك القضايا النفسية والاجتماعية والمخاطر البيئية المتعلقة بالعمل بمرافق أو أماكن سيئة. كما ينبغي أن يكون للعاملين الحق في إخراج أنفسهم من أي حالة لديهم إزاءها مبرر معقول للاعتقاد بأنها تشكل خطرا وشيكا وخطيرا على حياتهم أو صحتهم، وينبغي حمايتهم من أي عواقب لا مبرر لها". تقترح الوثيقة تقييم كل إطار عمل محدد أو وظيفة أو مجموعة من الوظائف قبل العودة إلى العمل، وتنفيذ تدابير وقائية لضمان سلامة وصحة جميع العمال وفقا لتسلسل هرمي للضوابط.

بالنسبة للعمال المقيمين في المنزل، فإن خطر الإصابة في سياق العمل يكون مستبعدا، بالنسبة لجميع العمال العائدين إلى أماكن العمل، حيث ينبغي تفضيل الخيارات الأقل خطورة على الخيارات الخطرة، مثل تنظيم اجتماعات افتراضية بدلا من اجتماعات مادية.

وعندما لا يكون ذلك ممكنا، عادة ما تكون هناك حاجة إلى مزيج من تدابير الوقاية والرقابة لمنع العدوى، قد تتكون من تركيب حواجز مادية شفافة مثل "الحماية البلاستيكية من العطس"، أو تحسين التهوية، أو اعتماد ساعات عمل مرنة، إضافة إلى ممارسات التنظيف والنظافة الصحية. تشير المبادئ التوجيهية أيضا إلى أن استخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة قد يكون مطلوبا لاستكمال تدابير أخرى، ولا سيما بالنسبة لأخطر المهن، وأنه ينبغي توفير هذه المعدات دون تكلفة للعمال.

تقول المذكرة إنه ينبغي أن تؤخذ في الحسبان احتياجات العمال الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، والعمال الأكبر سنا، والعاملات الحوامل، والذين يعانون حالات طبية سابقة، واللاجئون، والمهاجرون، والعاملون في القطاع غير الرسمي. وسيلزم إيلاء اهتمام خاص يضمن ألا توجد سياسات العودة إلى العمل تمييزا مرتبطا بنوع الجنس أو الحالة الصحية أو عوامل أخرى. وقالت، ديبورا غرينفيلد، نائبة المدير العام للسياسات في منظمة العمل الدولية إنه "قبل العودة إلى العمل، ينبغي أن يكون العمال واثقين بأنهم لن يتعرضوا لمخاطر لا مبرر لها. ولمساعدة الشركات والاقتصادات على النهوض في أقرب وقت ممكن، سيحتاج العمال إلى التعاون مع هذه التدابير الجديدة. وهذا يعني أن الحوار الاجتماعي سيكون مهما بشكل خاص باعتباره أكثر الطرق فاعلية لتغذية المعلومات ووجهات النظر في السياسات والإجراءات، وبالتالي توفير أفضل فرصة لانتعاش سريع ومتوازن". تقترن المذكرة التوجيهية بقائمة من عشر نقاط للإجراءات التوجيهية العملية لأصحاب العمل والعمال وممثليهم. وتؤكد المنظمة أنه ليس الغرض من المذكرة الاستعاضة عن الأنظمة والإرشادات الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين، بل هي للمساعدة في وضع التفاصيل العملية للعودة الآمنة إلى العمل.