أوروبا في سباق مع الزمن لإنقاذ موسمها السياحي

أعلنت إسبانيا، إحدى أكثر الدول تضررا من كوفيد-19، السبت أنها ستستأنف استقبال السياح الأجانب في الصيف وستعيد إطلاق بطولتها بكرة القدم في مؤشرين جديدين إلى إصرار البلاد على العودة إلى الحياة الطبيعية، في حين أصبحت أميركا اللاتينية بؤرة جديدة للوباء.

وواصلت أوروبا حيث أوقعت الجائحة على الأقل مليوني إصابة وأكثر من 173 ألف وفاة مسار العودة إلى الحياة الطبيعية بحذر شديد خوفا من موجة ثانية للفيروس.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز "لقد مر الأصعب"، لقد تخطّينا الموجة الكبيرة من الجائحة التي أوقعت أكثر من 28 ألف وفاة في البلاد.

وسيسمح لمدريد وبرشلونة، أكبر بؤرتين للوباء في إسبانيا بالبدء برفع قيود الإغلاق، كما ستُستأنف في 8 حزيران/يونيو بطولة إسبانيا بكرة القدم "الليغا" التي تضم أبرز النجوم العالميين.

وأعلن سانشيز أن البلاد ستستأنف استقبال السياح الأجانب في تموز/يوليو في بلد يعد ثاني وجهة سياحية في العالم.

وستعيد إيطاليا فتح حدودها في 3 حزيران/يونيو، وبالانتظار ستعيد تدريجيا فتح مواقعها التاريخية والثقافية.

في منطقة روما أعيد فتح الشواطئ حيث تمتّع المئات بأشعة الشمس على سواحل لاتيوم.

وقالت أريانا توتسي وهي من سكان روما "كنت بغاية الحماسة، لقد اشتقت للبحر".

كذلك ستعيد قبرص فتح مطاريها أمام الرحلات التجارية من عشرين بلدا اعتبارا من 9 حزيران/يونيو.

وفتحت الشواطئ في قبرص، وقال يورغوس وهو مدرب رياضي في لارنكا لوكالة فرانس برس "الناس مستمتعون المياه جيدة الطقس جيد كل شيء يسير بشكل جيد".

أما في المملكة المتحدة، فسيتعيّن على المسافرين القادمين من الخارج الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوماً. وهناك استثناءات نادرة لسائقي الشاحنات الذين يعبرون الحدود دائماً والعاملين في القطاع الطبي والإيرلنديين، لكن ليس للأشخاص الوافدين من فرنسا.

في فرنسا، الدولة الخامسة عالمياً من حيث عدد الوفيات (28289)، سُمح باستئناف الشعائر الدينية اعتباراً من السبت، على أن يحترم المؤمنون التباعد الجسدي ويضعون الكمامات ويعقّمون أيديهم. وعند الدخول إلى أماكن العبادة، ينبغي تسجيل عدد الأشخاص في الداخل كي لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به.

في فنلندا، أتاح تخفيف اجراءات العزل لعمال استونيين يعبرون الحدود بشكل دائم، بالعودة إلى منازلهم بعد أن علقوا لشهرين.

واتهم قطاع السياحة في ألمانيا الحكومة الاتحادية بالتخلي عنه بشكل كبير في ظل أزمة كورونا التي أثرت بقوة على القطاع.

وقال رالف شيلر، المدير التنفيذي لمجموعة(إف تي آي):" نشعر كقطاع بأنه لم يتم الالتفات لنا وتقديرنا بالشكل المعقول".

واضاف شيلر، الذي يشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة اتحاد شركات السياحة الألمانية (دي آر في): "لقد أرادت شركات السياحة أن تساعد نفسها عن طريق منح قسائم (كوبونات) للرحلات التي ألغيت بسبب جائحة كورونا، غير أن هذا الحل فشل، والآن نحتاج كبديل إلى صندوق إنقاذ يمكن أن يكلف دافع الضرائب أموالا".

وأعرب شيلر عن أمله في أن يصدر قرار إيجابي من الحكومة الألمانية قريبا بشأن إنشاء صندوق بمنح لا ترد، وحذر من أن الوقت "ينفد بالنسبة للكثير من الشركات، وضغط السيولة يؤثر على كل الشركات سواء كانت كبيرة أم صغيرة".

وتابع شيلر أنه في حال توقف قطاع أعمال يضم نحو ثلاثة مليون وظيفة، فإن هذا الأمر سيؤثر على الجميع.

كانت ألمانيا مثل دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، تعتزم بالأساس إلزام المستهلكين القبول بأخذ قسائم بدلا من تحصيل الأموال التي دفعوها لرحلات أُلْغِيَتْ بسبب جائحة كورونا، لكنها نأت بنفسها عن هذا الإجراء بعد أن قوبل برفض من المفوضية الأوروبية.

وينص قانون السياحة الأوروبي على أن من حق العملاء تحصيل الأموال التي دفعوها في تلك الحالة، وقد أقر مجلس الوزراء الألماني حلا تطوعيا يقضي بأحقية العميل الذي تم إلغاء رحلته بسبب أزمة كورونا، باسترداد ما دفعه أو القبول بالقسائم، وقال شيلر: "وددت لو أن الحكومة تحلت بمزيد من الشجاعة في مسألة القسائم".

وقدمت الحكومة الألمانية مساعدات فورية إلى الشركات الصغيرة عن طريق تقديم منح وقروض، وترى الشركات أن هذا الإجراء مناسب بشكل مقيد، حيث تطالب الشركات بصندوق إنقاذ يقدم منحا لا تُرَد بالإضافة إلى صندوق قروض خاص، تستطيع من خلاله مكاتب السياحة رد العمولات على الرحلات الملغاة وتستطيع الشركات رد ما دفعه العملاء مقابل هذه الرحلات.