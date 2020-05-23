وفاة المكتب دماغيا .. ضحية إغلاق الاقتصادات

في 1903 صمم فرانك لويد رايت المعماري العالمي الشهير شيئا لا يشبه المكتب الحديث في شيء. كان ذلك مبنى لاركين في بوفالو على شكل طوبة ضخمة، في نيويورك.

ومع ذلك فقد شكل بداية حقبة اشتملت فيها الابتكارات على تكييف الهواء وخزائن الملفات ومراحيض مدمجة في الحائط.

في حال لم تعمل هذه الميزات على الزيادة إلى أقصى حد من إنتاج موظفي الطلبات عبر البريد في شركة لاركين، فإن رايت نقش في الجدار الحجري كلمات تحفيزية ضخمة مثل: الذكاء والحماس والتحكم.

في الأعوام الأخيرة، كان من الصعب تخيل وقت لم يكن فيه المكتب أساسيا في مدننا، بل وفي حياتنا. مع ذلك، لقد اعتدنا على التشكيك في أسماء المباني الجديدة الفريدة: الخيارة في لندن Gherkin وكاشطة أو مبشرة الجبن Cheesegrater ، كما شككنا في ارتفاعاتها وأشكالها وقربها من مطاعم Pret A Manger، لكن نادرا ما نشك في وجودها.

كان المكتب هو المبنى المحدد لعصرنا فقد أنشأ جوا مميزا مثل الاستاد الرياضي أو الكاتدرائية. وألهم الفن العظيم - وكثير منه تراجيكوميدي - من فيلم "الشقة" الحائز على جائزة الأوسكار 1960، إلى البرامج التلفزيونية Mad Men وThe Office والمسلسل الكرتوني Dilbert.

الآن في عملية الإغلاق التي سببها فيروس كورونا، يبدو من المرجح أن شيئا ما لم يتوقف مؤقتا فحسب، بل توفي.

سيتم فتح المكاتب مرة أخرى، ولكن بقواعد جديدة وبأهمية أقل. منصة تويتر قالت هذا الأسبوع للموظفين، أنه يمكنهم العمل من المنزل "إلى الأبد".

خلال بضعة أشهر قليلة، مات عصر المكتب. في تلك الفترة كان العمل فيه هو الوضع الافتراضي لطبقة المهنيين المحترفين. لن تكون المساحة الرئيسة التي يتفاعل فيها العاملون من ذوي الياقات البيضاء هي الجدران الأربعة للمكتب من الآن فصاعدا، بل ستكون الجوانب الأربعة للشاشة.

رصد قصة السقوط

إذا كان من الواضح أن عصر المكتب انتهى في 2020، فإن هناك خلافا حول متى بدأ. في وقت مبكر يعود إلى 1731، كان لدى شركة الهند الشرقية 300 من الكتبة وكتاب العدل والمحاسبين، يدونون الأرقام في دفاتر كبيرة مجلدة، وفقا للكاتب وليم الريمبل.

ولد عصر المكتب عندما أصبحت وظائف المكتب طموحا للصناعات والناس، في مطلع القرن العشرين، عندما اجتمع البرق والسكك الحديدية لتعزيز شركات كبيرة لديها مقر رئيس.

كانت المكاتب تصل بسرعة كبيرة في ذلك الوقت، كما يلاحظ نيكيل سافال في كتابه الرائع: "الحجيرات: تاريخ سري لمكان العمل". لم يكن الناس يعرفون ماذا يفعلون بها. في شبابه، ظل المكتب جزئيا معملا للأعمال الورقية. لم يكن عملا بدنيا مثل المصنع، لكنه لم يكن عملا فكريا أيضا.

كان ثلث العمال ذوي الياقات البيضاء من الكتبة. مثل معامل الخياطة النسائية ذات العمل الشاق، كانوا يجلسون في صفوف، ووجوههم جميعا في الاتجاه نفسه.

تم استيعاب النساء اللامعات في هذه الأدوار. في الأربعينيات من القرن الماضي، كانت مارجريت أنستي، خريجة من جامعة كامبردج، مصممة على تجنب الفخ لدرجة أنها رفضت تعلم الطباعة على الآلة الكاتبة.

انتهى بها المطاف إلى أن تكون نوعا مختلفا من السكرتيرات: مساعد الأمين العام للأمم المتحدة. ستضيق الفجوة بين الجنسين، لكنها لن تختفي أبدا.

في 1956 تجاوز عدد العمال ذوي الياقات البيضاء في الولايات المتحدة عدد العمال ذوي الياقات الزرقاء لأول مرة.

لم يكن الجميع سعداء. في العام نفسه، نشر الصحافي وليم وايت كتاب: "رجل المنظمة" وهو هجوم شديد اللهجة عن استعداد الأمريكيين للامتثال، خاصة إلى الحياة المكتبية.

وشكا من أن العمال راضون عن "عمل جيد بأجر مناسب ومعاش مناسب ومنزل جميل" وحثهم على التمرد بالغش في اختبارات تقييم المرشحين للعمل.

تداخل كتاب وايت مع يأس اليساريين من العمال ذوي الياقات البيضاء، الذين رفضوا الانضمام إلى النقابات وغالبا ما قبلوا بأجور أدنى في المصانع.

حول دور الدراما

مسلسل "ماد مان" Mad Men الذي كانت تعرضه قناة AMC، الذي يتحدث عن وكالة إعلانية في نيويورك من الخمسينيات، أظهر كيف كان يجتاز الأفراد صعوبات التسلسل الهرمي والكحول.

هل يمكن أن تكون لديك هوية منفصلة في المكتب؟ يمكن بالتأكيد أن تكون محبا، ولكن الحكم على حياتك المنزلية مسألة أخرى.

أحد المختصين في التوظيف قال لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن الرجل سيكون أقل احتمالا للحصول على وظيفة عليا، إذا كانت زوجته تفتقر إلى "شخصية اجتماعية متألقة" أو كانت "متعصبة".

كانت الحياة المكتبية تنطوي على احتمال أن تستهلك كامل وقتك، لدرجة أن بيتر دراكر كاتب الإدارة حث العمال على تطوير "اهتمام خارجي جاد". هو نفسه اختار الفن الشرقي.

بدأت محاولات إضفاء الطابع الإنساني على المكتب منذ الخمسينيات من القرن الماضي، طلبت شركة كويكبورنر Quickborner من المصممين الألمان تحويل شبكات المكاتب الخاصة إلى مناظر طبيعية انسيابية. وهذا أطلق معركة استمرت عقودا بين الخصوصية والانفتاح.

في 1974 صمم نورمان وويندي فوستر مبنى ويليس في إبسويتش، حيث يمكن للعمال رؤية بعضهم البعض في طوابق مختلفة، كذلك يوجد مسبح مشترك وحديقة على السطح. كانت الترتيبات الهرمية تنهار. اليوم قليل من التنفيذيين يعملون في طابق منفصل.

جوانب أخرى من عصر المجانين Mad Men كان مصيرها الانهيار أيضا. أصبح الشرب والتدخين أكثر ندرة. أصبح التمييز بين الجنس والعرق غير قانوني.

ستستمر وجبات الغداء أيام الجمعة إلى التسعينيات، وفي بعض أماكن العمل البريطانية، بعد ذلك.

مع انخفاض العمل الكتابي وانطلاق اقتصاد المعرفة، كان المكتب أقل شبها بالمصنع. ومع ذلك بقي الاغتراب. اعتاد سكوت آدامز، الذي استمر في إنشاء شخصية ديلبرت Dilbert، على إعداد جداول بيانات الميزانية لإحدى شركات الهاتف.

يتذكر قائلا: "نحو 60 في المائة من عملي في شركة باسيفيك بيل كان ينطوي على محاولة الظهور بمظهر الشخص المشغول".

لقد تخلى عن آماله في توسيع التسلسل الهرمي بعد أن قيل له، إن الشركة بحاجة إلى الترويج لعدد أقل من الذكور البيض.

تم ملء المكاتب بأشخاص شعروا بأن إمكاناتهم يتم تجاهلها بالمثل. ثم مرة أخرى، مثلما طمأن ألبرت آينشتاين زوجته المستقبلية قبل أن يتولى وظيفة في مكتب براءات الاختراع السويسري 1902: "يجد بعض الناس كل شيء مملا". ادعى آينشتاين أن عمله المكتبي ساعده على دراساته النظرية.

جاء جحيم المكتب بأشكال مختلفة واجتماعات لا نهاية لها ومقصورات مغلقة. الأمر الذي نادرا ما يتم تذكره هو أن المقصورات كانت فكرة لنشر المساواة، ابتدعتها شركة إنتل لإتاحة الوصول إلى المديرين.

ماذا عن القارة العجوز؟

في أوروبا، كانت السيادة لمكتب المخطط المفتوح، لكنه ترك الموظفين غير مرتاحين. يقول جرانت كانيك، مستشار مكان العمل في شركة فوستر + بارتنرز : "باعتبارنا من الأوليات، تطورنا لنكون مرتاحين عندما يكون ظهرنا محميا، وفي الوقت نفسه يكون المجال مفتوحا أمامنا. ما يفعله المكتب المفتوح هو أنه يجعلك مكشوفا تماما. لن تستطيع أبدا أن تجد قردا في منتصف السافانا".

مع تقدم المكتب في العمر، أصبح أقل رسمية وأقل أمنا. تم نقل مهام الدعم إلى الهند؛ وتمت الاستعانة بمصادر خارجية لتوريد عمال النظافة. لم يعد الشخص يبقى في المكتب نفسه مدى الحياة. أصبح تسريح العمال أكثر تواترا، وارتفعت أجور التنفيذيين.

خزائن الملفات، والدكتافونات وأصابع فلاشات USB غيرت الدعائم، لكن بعض خطوط الأرض بقيت على حالها. كان على موظفي المكاتب أن يوازنوا بين الربح والمتعة، والتسلسل الهرمي والكرامة، والصداقة والأعمال.

لا يمكن لأي موظف مكتب أن يتجنب الأسئلة الوجودية: لماذا أنا هنا؟ هل يقدرني أحد؟ هل زملائي أيضا أصدقائي؟

ما ربط المكاتب معا هو الاعتراف المتبادل. في العالم الخارجي، لم يكن أحد يفهم وظيفتك المتخصصة للغاية (في المسلسل الكوميدي Friends لا يمكن لأحد تسمية وظيفة ما في المكتب، ربما كان هناك شخص يمكنه التواصل مع انتصاراتك وإحباطاتك.

كان الجانب الآخر معركة تافهة من أجل المكانة. حتى في الوقت الذي تخلت فيه الشركات عن مكاتب على غرار ماد من Mad Men، إلا أنها احتفظت بترتيبها الهرمي. شاهد الانقسام في المصارف بين موظفي المكاتب الأمامية والوسيطة والخلفية.

هناك تجارب لا يمكنك الحصول عليها إلا في المكتب. ترتيب أغراضك في صندوق من الورق المقوى بعد فصلك من العمل. قضاء دقيقتين في المصعد مع رئيسك. مشاهدة جدال بين الزملاء ليس له علاقة بك. سرقة غدائك من الثلاجة.

الحاجة إلى المكتب

خففت شبكة الإنترنت قبضة المكتب على حياة العمال. في الثمانينيات والتسعينيات، نحو 20 في المائة من الأزواج المستقيمين تعرفوا إلى بعضهم بعضا من خلال العمل أو كزملاء عمل، أكثر من الذين كانوا يلتقون في الجامعة.

انخفضت النسبة إلى النصف منذ ذلك الحين (كان هناك عامل مساهم هو أن بعض المكاتب حظرت العلاقات).

كذلك جلبت شبكة الإنترنت المكتب إلى منازل العمال. في أواخر التسعينيات: "ربما مرة واحدة في العام يتصل بك شخص ما في المنزل. وعندما تكون في عطلة، فإنك تكون حقا في عطلة" بحسب ما يتذكر مارك توماس، مستشار الإدارة البريطاني.

عزز هذا من إمكانية العمل من المنزل، وسبب بدوره توترا جديدا بين الصدفة داخل المكتب والإنتاجية الخالية من المقاطعة بعيدا عنه.

قال جايسون فرايد وديفيد هاينماير هانسون في كتابهما "عن بعد .. لا داعي للمكتب": "المكتب المزدحم يشبه جهاز معالجة الطعام، إنه يقطع يومك إلى أجزاء صغيرة".

كان من المهم أن المكاتب أصبحت أقل راحة. التنقل بواسطة وسائل النقل العام كان ضغطا، وكانت أسعار العقارات تعني مساحة أقل (تقلص متوسط مساحة أرضية العامل الأمريكي بنسبة السدس بين 1994 و2010).

مكتب المخطط المفتوح قتل المحادثة. توصلت دراسة للجمعية الملكية إلى أن التفاعلات المباشرة انخفضت بـ70 في المائة في شركتين انتقلتا إلى مكاتب مفتوحة.

بدلا من ذلك كان العمال يتحدثون من خلال البريد الإلكتروني. حتى أن بعض العمال الذين يعتقدون أنهم يقضون طوال اليوم في الاجتماعات ينفقون جزءا كبيرا منه بالفعل في مكاتبهم، ويجيبون على رسائل البريد الإلكتروني.

في الأعوام الأولى، كان العمال من ذوي الياقات البيضاء تحت المراقبة والتعليمات الصارمة. عندما بدأ الجميع يحدقون في الشاشات، ذهب الخطر في الاتجاه الآخر - قدر من الإدارة أقل مما يجب.

شعر معظم العمال أنهم يجب أن يكونوا في المكتب، خشية أن يجيب أحدهم على أفضل مكالماتهم الأرضية أو ينسى أهميتهم.

يقول بروس ديزلي مؤلف كتاب "بهجة العمل": "نظرا إلى صعوبة قياس اقتصاد المعرفة، فقد اخترنا التركيز أكثر على الحضور إلى العمل أكثر بكثير مما نود أن نعترف به".

الجائحة وتغيير المعادلة

فيروس كورونا غير المعادلة. أعظم فضيلة للمكتب: أي، الصدفة، لا تتوافق مع التباعد الاجتماعي. الالتقاء صدفة بالزملاء العشوائيين هو بالضبط ما لا يريده علماء الأوبئة. يقول أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك، إن المدينة بحاجة إلى: "خطة فورية لتقليل الكثافة".

متى كانت ذروة عصر المكتب؟ هذه كانت تعتمد فوق الحد على من أنت وأين تعمل. ربما الأفضل لم يأت بعد، في الحياة الأخرى في عصر المكتب.

وادي السيليكون كان الرائد في الأماكن المختصة التي تتآمر لمنع الموظفين الشباب من المغادرة.

بينما يحاول الآخرون جعل المنزل أشبه بالمكتب، جعل الوادي المكتب أشبه بالمنزل. ارتد ملابس عادية وأحضر كلبك. في وسط لندن وحدها، هناك أكثر من 15 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية قيد الإنشاء، وفقا لشركة دلويت Deloitte Real Estate.

العمل من المنزل قد يتبين أنه مخيب للآمال، فقد تفشل في تعزيز التعاون المرن الذي يعتمد عليه اقتصاد المعرفة.

يقول كانيك: "هناك خطر من أن يصبح الأشخاص أكثر ميلا إلى الطابع الثنائي: إما أنهم في اجتماع رسمي ضمن مؤتمر بالفيديو ، وإما عبر عمل حاسوبي تفاعلي للغاية".

ربما ينبغي أن نقبل أن المكتب والمنزل هما خبرات مختلفة قليلا مثل الصحف المطبوعة والرقمية. الوباء يغير فقط التوازن بينهما.

سنعود إلى المكتب، ولكن ليس بالمعدل الذي كنا عليه في السابق. الفئة التي ستشعر بأكبر قدر من الحزن ربما تكون فئة الشباب، الذين لديهم أقل مساحة في المنزل وأكبر قدر من التعلم في المكتب.

في 1956 وُصِف وليم وايت، رجل المنظمة بأنه شخص "غادر المنزل، روحيا وجسديا". من الناحية الجسدية، سنقضي الآن مزيدا من الوقت في منازلنا وأحيائنا، وربما سنعود إلى هناك من الناحية الروحية أيضا.