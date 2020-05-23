البطالة في أمريكا تدفع الجياع إلى بنوك الطعام

في جزيرة لونج آيلاند في نيويورك، اشترى بنك الطعام آيلاند هارفست مستودعا مساحته 20 ألف قدم مربعة، واقتنى رافعات شوكية جديدة، ووزع أكثر من المعتاد مليون وجبة في ثمانية أسابيع فقط.

في فلوريدا، عمل بنك الطعام فييدنج تامبا باي على زيادة عربات تخزين الطعام المتنقلة لاستيعاب طوابير من السيارات، بدءا من سيارات متهالكة إلى طرازات "مرسيدس - بنز" و"بي إم دبليو". في مدينة ألباكركي في ولاية نيو مكسيكو، استخدمت شبكة بنك الطعام التابعة للولاية 90 في المائة من ميزانيتها الغذائية السنوية بحلول نيسان (أبريل) الماضي، حيث اشترت ماشية بهدف ذبحها بعد أن نضبت المصادر التقليدية للإمدادات الغذائية.

بنوك الطعام الأمريكية - الجمعيات الخيرية في جميع أنحاء البلاد التي تقدم الطعام المتبرع به للجياع - تقع تحت ضغط تقديم خدمتها كما لم يحدث من قبل مع ارتفاع معدلات البطالة خلال أزمة الفيروس، وكثير من أسر الطبقة العاملة والمتوسطة تطلب المساعدة لأول مرة.

"فييدنج أمريكا" أكبر منظمة إغاثة في أمريكا تمثل 200 بنك طعام في البلاد، قالت، إنها شهدت زيادة 70 في المائة في الساعين إلى الحصول على المساعدة الغذائية منذ بدء الأزمة.

وأضافت أن نحو 40 في المائة منهم زوار للمرة الأولى. في نيسان (أبريل) الماضي وحده، قدمت 433 مليون وجبة. "هناك كثير من الأمثلة حيث يصطف الناس للحصول على المساعدة منا، ولا يزالون يشعرون بحرج فعلي" حسبما قال مايك مانينج، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام جريتر باتون روج في لويزيانا.

"يراوده شعور بأنهم يلتفتون للتأكد من أن لا أحد آخر يراهم".

حتى قبل أزمة الفيروس، لعبت بنوك الطعام الأمريكية دورا حاسما في إطعام الجياع. العام الماضي، قالت "فييدنج أمريكا"، إنها خدمت 40 مليون مواطن. بالمقارنة، عدت الحكومة 37 مليون أمريكي مؤهلين للحصول على طوابع الحصول على الطعام بموجب برنامج المساعدة الغذائية التكميلية الفيدرالي Snap. جزء من مشروع قانون التحفيز بقيمة تريليوني دولار، خصص الكونجرس 15.5 مليار دولار إضافية منها لطوابع الحصول على الطعام، و850 مليون دولار لبنوك الطعام.

وزارة الزراعة تعمل على شراء منتجات وألبان ولحوم بقيمة ثلاثة مليارات دولار لجمعيات خيرية من ضمنها بنوك الطعام، يعاني كثير منها من أجل الحصول على الإمدادات. الحرس الوطني يساعد على توزيع المواد الغذائية في كثير من المواقع.

مانينج قال، إن العاطلين عن العمل كانوا مترددين في استخدام برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، إما لأنهم لم يقدموا طلبا من قبل أو لأن لديهم "دلالة سلبية" مرتبطة بطلب المساعدة الفيدرالية.

"لم يعتمدوا قط على الحكومة أو على أي شخص آخر ولا يريدون أن يكونوا كذلك. من الصعب عليهم التنازل عن كبريائهم" على حد قوله.

في مدينة سو فولز، في ولاية داكوتا الجنوبية، حيث تفشى الفيروس في مصنع لمعالجة اللحوم قالت "فييدنج ساوث داكوتا" إنها تخدم عددا أكبر من العائلات بمعدل ثلاث مرات مقارنة بما كان عليه قبل الأزمة، ووصلت إلى ضعف عدد المجتمعات.

العائلات تقود سياراتها إلى بنوك الطعام مرتدين الكمامات التي توفر لهم أمانا ومستوى إضافيا من التخفي. "كل ما تراه هو مقل العيون والشعر" بحسب جنيفر ستينساس، منسقة التسويق في المنظمة.

"آيلاند هارفست" في لونج آيلاند فتحت مشروعا للفرز الجماعي في مستودع ضمن مجتمع بيثبيج، نيويورك، بعد فشل ترتيبات الحصول على مصادر تقليدية.

اشترت مقطورات حتى تملأها بالفاصوليا والدجاج المعلب ومنتجات أخرى، وتستخدم الرافعات الشوكية لتساعدها على توصيل الطعام، بمساعدة رجال الإطفاء والشرطة.

في الأسبوع الماضي، استضافت المؤسسة الخيرية ما قالت، إنه أكبر توزيع للأغذية خلال يوم واحد في تاريخ ولاية نيويورك، حيث منحت نحو 100 ألف رطل من الطعام إلى 3600 عائلة، يأتي بعضها سيرا على الأقدام، ويحملون 25 رطلا من المؤونة يدويا إلى المنزل.

راندي شوبين دريسنر، رئيس المنظمة قال، إن بعض متلقي المساعدة كانوا قد تبرعوا أو تطوعوا في "آيلاند هارفست، في الماضي. الآن هم على الجانب الآخر من طابور تسليم الطعام".

بنك الطعام سكند هارفيست أوف ساوث جورجيا وزع 3.8 مليون وجبة طعام منذ 13 آذار (مارس) الماضي، بزيادة 91 في المائة عن العام السابق، وذلك وفقا لما ذكرته إليزا ماك كول، مديرة التسويق. وقالت، إن المجموعة كانت تخدم منطقة تبلغ مساحتها 12 ألف ميل مربع، أكبر من سبع ولايات.

في مدينة ماكون، في ولاية جورجيا، بنك الطعام ميدل جورجيا كوميونيتي تبرع أخيرا بنحو 30 ألف وجبة للأشخاص، حسبما أفاد جيف باتشر، رئيس مجلس إدارته. وأضاف أن بين 300 و400 سيارة أخرى كانت لا تزال تنتظر عندما نفد الطعام.

كايل وايد، رئيس بنك الطعام أتلانتا كوميونيتي قال: "الإمدادات الغذائية محدودة. الإقبال المرتفع على محال البقالة استنزف بالفعل مخزون المواد الغذائية عبر سلاسل التوريد، وثمة طلب عال في جميع أنحاء الدولة".

بنك الطعام رود رنر في ألباكركي اتخذ خطوة غير عادية بشرائه عشرة من الماشية من أصحاب مزارع محليين. هذه الخطوة، إلى جانب انخفاض عام في التبرعات، تعني أنها استهلكت ما يصل إلى 90 في المائة من ميزانيتها الغذائية بحلول نيسان (أبريل) الماضي، لكنها مكنتها من تأمين نحو 8200 رطل من اللحوم للأسر، وفقا لما ذكرت سونيا وارويك، مسؤولة الاتصالات في المجموعة.

في حين قالت بنوك طعام عدة، إن الأزمة تضر العائلات ذات الدخل المحدود بشكل أكبر، إلا أن بعضا من المجموعات نفسها قالت، إنها لاحظت أن الأزمة تضر الأشخاص من الطبقة المتوسطة على نحو أكبر، خاصة العاملين في قطاعات الضيافة والخدمات.

توماس مانتز، الرئيس التنفيذي لـ"فييدنج تامبا باي" في فلوريدا قال، إن طلبات الدعم ارتفعت بين 400 و 500 في المائة، وهي زيادة نسبها إلى "مراكز المؤتمرات والفنادق التي لا تعد ولا تحصى" في المنطقة والصناعات الترفيهية التابعة لها، ضمنها ثلاثة فرق رياضية.

"كثير من الأشخاص تحت رعايتنا اليوم كانوا في صناعات مزدهرة في مرحلة ما" على حد قوله مضيفا أنه في مخزن واحد "70 في المائة من الأشخاص في قائمة تسلم الطعام لم يكونوا قط ضمن قائمة مساعدة غذائية في حياتهم".

وتوقع أن تزداد الآفاق سوءا، مشيرا إلى أن كثيرا من الأشخاص حصلوا على آخر راتب لهم في آذار (مارس) الماضي، ثم قبض كل منهم شيكا تحفيزيا من الحكومة بقيمة 1200 دولار في نيسان (أبريل) الماضي. قال مانتز: "نعتقد أن أيار (مايو) الجاري، وأشهر الصيف المقبلة حتى الخريف، ستكون صعبة للغاية".