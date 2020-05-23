الفيروس يفاقم فجوة التلاميذ المحرومين في إنجلترا

عندما عرضت ثانوية داروين فيل درسا في اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت لتلاميذ الصف العاشر، كان الموظفون حرصاء على مراقبة من كان يحضر في الفصل الدراسي الافتراضي، حيث أدى الإغلاق إلى تحويل تلاميذ المدرسة إلى متعلمين عن بعد، بين عشية وضحاها.

مع حصول نصفهم على "علاوة التلاميذ" للأطفال الأقل ثراء - في مدرسة داروين فيل في لانكشاير التي تقع في المنطقة الـ14 الأكثر حرمانا في إنجلترا - كانت هناك مخاوف من أن الطلاب المحرومين من قبل قد يتخلفون أكثر.

وهذا ما حدث، لأن البيانات أظهرت أن 45 في المائة فقط من التلاميذ الذين لديهم علاوة حضروا الفصل، مقارنة بـ72 في المائة من أقرانهم، بفجوة 27 نقطة مئوية تحاول المدرسة الآن تقليصها.

قالت جين فليتشر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تدير "داروين فيل"، "كان الأمر صعبا للغاية بالنسبة إلى المدارس، وتبذل جهودا ضخمة لمحاولة دعم جميع الطلاب، خاصة المحرومين. سيكون من الصحيح القول، إنه على الرغم من هذه الجهود الهائلة، من الواضح أن هناك فجوة في الحضور".

تأتي المخاوف بشأن الأطفال الذين يبقون بلا تعليم في أثناء الإغلاق، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة ونقابات التدريس أزمة بشأن خطط للعودة التدريجية إلى الدراسة في الأول من حزيران (يونيو) المقبل.

على الرغم من أن بعض المدارس مجهزة لاتخاذ إجراءات علاجية، وقادرة على شراء أجهزة كمبيوتر ووصلات الإنترنت، يقول الخبراء، إن الطبيعة اللا مركزية للغاية لنظام التعليم تعني أن توفير الخدمات في أثناء الإغلاق كان متباينا بشكل لا يصدق.

قالت ناتالي بيريرا، رئيسة قسم الأبحاث في معهد سياسة التعليم، "طريقة تعلم الأطفال في الوقت الحالي متغيرة بشكل هائل. لا يوجد اتساق أو إطار عمل من الحكومة حول ما ينبغي توقعه".

ظهر الاختلاف في المخصصات بوضوح في استطلاعات المعلمين والمدارس، مع وجود فجوات كبيرة تنفتح بين القطاعين الخاص والعام، وداخل قطاع الدولة بين طلاب الطبقة المتوسطة الذين ينتمون إلى خلفيات أقل ثراء.

الأطفال الأكثر حرمانا يشعرون بالتأثير بشدة، وفقا لبحث من مؤسسة الوقف التعليمي الخيرية، التي حذرت من خطر الندوب الدائمة على الأكثر حرمانا.

وقالت بيكي فرانسيس، الرئيسة التنفيذية لمنتدى التعليم الأوروبي، إن الأبحاث مستمرة، لكنها تقدر أن هذا الوباء سيسبب "على الأقل انعكاسا للتقدم الذي أحرزناه في سد فجوة الحرمان، على مدى الأعوام العشرة الماضية لطلاب ما يعادل شهادة الثانوية العامة GCSE". في الوقت الحالي، يتخلف التلاميذ المحرومون أكثر من 18.1 شهر عن التلاميذ غير المحرومين عندما يتركون المدرسة الثانوية، وفقا لنتائج البحث السنوية مقارنة بـ24 شهرا في 2011.

مع تزايد الضغط السياسي على النقابات من أجل "العودة إلى المدرسة" يتساءل المدرسون وخبراء التعليم عما إذا كان من الممكن أصلا تقليل "فجوة العيوب" للفيروس، وما إذا كان من الممكن إقامة امتحانات عادلة في العام المقبل.

تقول وزارة التعليم، إنها تفعل "كل ما في وسعنا للتأكد من عدم تخلف أي طفل، مهما كانت خلفيته نتيجة الفيروس" مستشهدة بالتدابير التي تتخذها للتعويض عن تأثير التعلم المنزلي القسري.

يتضمن هذا مخططا بقيمة 85 مليون جنيه استرليني لتقديم 200 ألف كمبيوتر محمول، ويوفر نقاط اتصال إنترنت 4G ومنحة بقيمة 300 ألف جنيه استرليني لبدء أكاديمية أوك الوطنية الجديدة عبر الإنترنت. هناك مخاوف من أن مثل هذه الإجراءات لن يكون سوى أثر قليل للغاية.

حذر روبرت هالفون الذي يرأس اللجنة المختارة للتعليم في مجلس العموم، من "سلسلة محتملة من الظلم الاجتماعي المتزايد الذي قد يستمر عقدا من الزمان" وهو رأي يردده المعلمون وخبراء التعليم.

ليس فقط الفئة الأكثر حرمانا هي التي ستشعر بالأثر. كان أطفال المدارس الخاصة يتمتعون بامتيازات خاصة في أثناء فترة الإغلاق، حيث تمارس معظم المدارس التعليم "كالمعتاد" عبر فصول الإنترنت على تطبيقات زووم أو جوجل كلاسروم أو مايكروسوفت تيمز.

توصل استطلاع أجراه منتدى المعلمين عبر الإنترنت أن 6 في المائة فقط من المدارس الثانوية الحكومية، تقول، إنها استضافت درسا عبر البث المباشر مقارنة بـ74 في المائة في القطاع الخاص.

الفجوات تظهر أيضا في قطاع الدولة. وجد استطلاع من مؤسسة الوقف التعليمي أنه في حين أفاد نصف المعلمين في المدارس الخاصة بعودة أكثر من ثلاثة أرباع العمل، انخفض هذا إلى أقل من الثلث في مدارس الدولة الأكثر حظا، و8 في المائة فقط في مدارس الدولة الأقل حظا.

توصل تقرير صادر عن معهد الدراسات المالية إلى أن الأطفال في الخمس الأغنى بين الأسر يقضون أكثر من 75 دقيقة أكثر من أقرانهم في الخمس الأفقر من الأسر على الأنشطة التعليمية.

بيكي ألان، كبيرة المحللين في منتدى المعلمين الذي يستخدم استطلاعات مرجحة علميا لثمانية آلاف معلم لأخذ لقطة للمهنة، هي من بين الذين يشككون في إمكانية شفاء هذه الفجوات، خاصة إذا لم تعد المدارس إلى طبيعتها في أيلول (سبتمبر) المقبل.

وقالت، "إذا كان لدينا اضطراب كبير يؤثر في بعض الأطفال أكثر من غيرهم، إلى أي مدى يمكنك تعويض ذلك؟ هناك حد، إذا كان لدى أطفال المدارس الخاصة المئات من ساعات التدريس وجها لوجه، وكان لدى أطفال المدارس الحكومية شيء لا يذكر".

في الوقت الحالي تضغط الحكومة من أجل عودة الأطفال إلى المدارس، حتى يتمكن المعلمون من الانتقال عن تعويض الوقت الضائع في الفصل الدراسي، إلى التخفيف الفعال من "هدر التعلم" الذي ينمو أسبوعيا.

سيتطلب هذا تحليلا سريعا للمجالات التي تخلف فيها الأطفال، كما يقول البروفيسور فرانسيس من مؤسسة الوقف التعليمي، مع تركيز قوي في الأعوام الأولى على محو الأمية والقدرة على التعامل مع الأرقام، وهما حجر الأساس لنجاح التعليم المستمر.

قالت السيدة فليتشر من أكاديميات الدريدج، إنه حتى مع ذلك، فإن الواقع هو أن الأطفال والأسر من خلفيات محرومة هم الأصعب في الانخراط، في التخفيف مثل الدروس الإضافية أو المدارس الصيفية.

وحيث إن تأثير الفيروس موزع بشكل غير متساو، يناقش المعلمون منذ الآن بنشاط ما إذا كان يجب تغيير الامتحانات، أو حتى إسقاطها في 2021 واستبدالها بعملية تقييم من المعلمين، المستخدمة هذا العام وفقا للأستاذة ألان.

من بين الأفكار هناك تضييق المنهج الدراسي ليقتصر على مكوناته الأساسية، مع السماح للطلاب بمزيد من الحرية حول الأجزاء التي يجيبون فيها عن الأسئلة، ليعكسوا المجالات التي كان لديهم الوقت لتغطيتها.

يقال، إن وزارة التعليم ستعترف بالعطل الذي سيواجهه طلاب المستوى A وGCSE في 2021 وتعمل مع منظم الامتحانات لتطوير نهج يأخذ هذا في الحسبان.

إذا لم تعد المدارس إلى الوضع الطبيعي في أيلول (سبتمبر) المقبل، في ظل عدم وجود لقاح أو وصول "طفرة" ثانية، يقول المعلمون والنقابات، إن الحكومة يجب أن تضع خططا لعام آخر مضطرب للأطفال.

قالت روزا موندماكنيل، مساعدة الأمين العام لاتحاد التعليم الوطني NEU، "في الوقت الحالي، يجب على الحكومة أن تعلن أن العام الدراسي المقبل لا يمكن أن يستمر كالمعتاد. نحن بحاجة إلى نهج أكثر مرونة يسأل فيه المعلمون كيف نعيد الأطفال إلى المدرسة؟ وكيف نحفز الأطفال؟"

تخطط السيدة فليتشر منذ الآن لكيفية تضييق الفجوة بقدر ما تستطيع لمدارسها، لكنها تقول، إن ما تحتاج إليه قبل كل شيء هو الوضوح. واختتمت قائلة، "هناك حجة لمصلحة تضييق نطاق المحتوى في الامتحانات، وهذا يعني مواد أقل للطلاب كي يلحقوا بما فاتهم، لكننا بحاجة إلى أن نعرف الآن وليس في آذار (مارس) المقبل، كي يتمكن الجميع من الاستعداد بشكل مناسب".