التضخم عقب الجائحة جائز دون القطع بالرهان

تم تشبيه الجائحة بالحرب، على الرغم من أنها حرب ضد وباء، وليست ضد بشر آخرين. لا غرو، فهي تعيد تشكيل الاقتصادات، وتطالب بزيادة كبيرة في الإنفاق العام والدعم النقدي، مثل الحرب.

من المؤكد أنها ستحمل مزيدا من الدين العام والميزانيات العمومية على البنوك المركزية. هل هذا يعني أن السؤال عما إذا كان يجب أن تنتهي دورة الدين الطويلة هذه بالتضخم، تجب الإجابة عنه بالإيجاب؟

لا، ولكن هذا ممكن. بعد الحرب العالمية الأولى، تضخمت ديون ألمانيا المقترضة في حربها المحلية خلال فترة التضخم المفرط في 1923.

بعد الحرب العالمية الثانية، ظهرت بريطانيا بدين مالي بـ250 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي. ساعد التضخم البسيط على تآكل جزء منه.

ما الذي قد يحدث الآن؟ نحن بحاجة إلى البدء من الظروف الأولية. دخلنا هذه الأزمة بمستويات عالية من الديون الخاصة، وأسعار فائدة منخفضة، ومعدلات تضخم منخفضة بشكل مستمر.

في مجموعة الدول السبع الرائدة ذات الدخل المرتفع، لم يكن لأي منها ديون قريبة من ديون بريطانيا في 1945. صافي ديون اليابان كان 154 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وصافي ديون إيطاليا كان 121 في المائة قبل أزمة الجائحة.

يختلف التأثير الاقتصادي لكوفيد - 19 عن التأثير الاقتصادي الذي تخلفه الحرب الكبيرة. الحروب تعيد هيكلة الاقتصادات وتدمر رأس المال المادي. أدى فيروس كورونا إلى انكماش الاقتصادات، من خلال قمع العرض والطلب اللذين يعتمدان على الاتصال البشري الوثيق.

يبدو التأثير المباشر للجائحة، كما يقول أوليفييه بلانشارد من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، انكماشيا بقوة: ارتفعت البطالة، وانهارت أسعار السلع الأساسية، وتلاشت زيادة الإنفاق، وازدادت المدخرات الاحتياطية. تغيرت أنماط الاستهلاك إلى حد كبير لغاية أن مؤشرات التضخم باتت بلا معنى.

طوال أكثر من عقد من الزمان، جادل المضطربون عقليا بأن توسيع الميزانيات العمومية للبنك المركزي هو مؤشرات تنذر بالتضخم المفرط.

أدرك أتباع ميلتون فريدمان أن هذا كان خطأ: أدى توسيع أموال البنك المركزي إلى تعويض انكماش الأموال المدعومة بالائتمان. المقاييس الواسعة للعرض النقدي زادت ببطء منذ الأزمة المالية 2008.

هذه المرة الأمر مختلف بالفعل. في الشهرين الماضيين، أظهر مقياس العرض الأمريكي US M2، الطلب والمدخرات والودائع لفترة زمنية ثابتة.

أما المؤشر الشقيق Divisia M4 الأوسع لموازنة المكونات حسب دورها في المعاملات، فقد حقق قفزات كبيرة في النمو. إن كان هناك أحد خبراء النقد، مثل تيم كونجدون، فإنه سيتوقع قفزة في التضخم نتيجة للجمع بين الناتج المقيد والنمو النقدي السريع.

على أن من المحتمل أن تكون الجائحة قد قلصت من سرعة التداول. ربما يحتفظ الناس بهذا المال ولا ينفقونه. المرء لا يمكن أن يكون متأكدا. لن أنسى ارتفاع التضخم المفاجئ في جميع أنحاء العالم في السبعينيات. من الممكن أن يحدث هذا مرة أخرى.

ماذا عن المدى الطويل؟ يشير بلانشارد إلى أنه من المرجح أن نرى مزيدا من الشيء نفسه، كضعف الطلب من الناحية الهيكلية، وانخفاض التضخم، وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية، وهو وضع استوطن اليابان طوال جيل كامل. تحول الصين إلى تباطؤ النمو وضعف الاستثمار يضيف مزيدا من اللون الرمادي إلى هذه الصورة.

يشير بلانشارد إلى ثلاثة أسباب وراء احتمالية أن يكون التضخم مفاجئا من الجانب الإيجابي. من المتوقع الآن أن تكون الزيادات في معدلات الدين العام أكبر بكثير من 20 إلى 30 نقطة مئوية؛ وهي قفزة كبيرة في أسعار الفائدة اللازمة لإبقاء الاقتصادات تعمل على مشارف الناتج المحتمل، وهناك "الهيمنة المالية" أي خضوع البنك المركزي لمطالب الحكومة للتمويل الرخيص.

لا يمكن استبعاد ارتفاع معدلات الدين، ولكن، كما هو الحال، فإن الدول التي تبدو أكثر عرضة للمخاطر من الناحية المالية هي اليابان وإيطاليا.

كانت الأولى غير قادرة على رفع معدلات التضخم لأعوام. والأخيرة موجودة، في الوقت الحالي، في منطقة اليورو.

فيما يتعلق بأسعار الفائدة، يجادل تشارلز جودهارت، من كلية لندن للاقتصاد، ومانوج برادهان، متخصص في اقتصاديات الأعمال، بأن التغيرات الهيكلية الضخمة على الطريق.

انتهت البيئة الانكماشية الناتجة عن ارتفاع الصادرات الصينية والعولمة. ستزداد ممارسة الضغوط على الأجور. عندما تتحول الزيادة في الإنفاق التي يغذيها السخاء المالي والنقدي إلى تضخم، فسينظر إليه على أنه مؤقت، أو مرحب به فقط، بسبب تآكل العبء الحقيقي للديون. يضيف الخبيران أن الحكومات من ضمن المستفيدين من هذا التآكل في العبء الحقيقي للديون.

سيغضب الساسة إذا رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة فوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وسيفرضون تقشفا ماليا أكثر من المطلوب للحد من العجز المالي الضخم الناشئ (بحق) عن برامج الأزمات. ستكون المقاومة الشعبية لتكرار تخفيضات الإنفاق العام التي جاءت بعد الأزمة المالية شديدة.

كذلك ستكون أيضا المقاومة الشعبية لارتفاع الضرائب اللازم لتقليص العجز المالي، لاستعادة العمالة الكاملة.

من المحتمل أن تطالب الحكومات بعد ذلك بتمويل رخيص من البنوك المركزية، ربما يعزز ذلك أشكال أخرى من القمع المالي، بما في ذلك ضوابط رأس المال. سيتم تبريرها على أنها تعبير مستحسن عن السيادة الوطنية.

هل من المحتم حدوث أي من هذه الأمور؟ بالتأكيد لا. يجب على الحكومات الواعية أن تمول جميع ديونها بأسعار فائدة اليوم المنخفضة للغاية، عبر أطول آجال استحقاق ممكنة. عندما يتعافى الاقتصاد، يجب عليهم أيضا زيادة الضرائب على الذين يستطيعون تحمل تكلفتها. يمكن إجراء التحولات الهيكلية المعاكسة التي يتصورها جودهارت وبرادهان.

ازدياد تدهور وضع العمالة بسبب تسارع الأتمتة، واستمرار تخمة الادخار، لأن الاستثمارات التي أثرت فيها الأزمة لا تزال ضعيفة، يبدو أكثر احتمالا. من المحتمل جدا أن تستمر استقلالية البنك المركزي، وهي مسألة لا يزال يدعمها كثيرون.

من المؤكد أن كثيرا من الدول التي لا تستطيع الاقتراض بعملاتها الخاصة ستتخلف عن السداد، وستقابلها دول أعضاء من منطقة اليورو في منتصف الطريق.

ما بعد ذلك، المستقبل مجهول. نعم، شكلت الجائحة بعض ملامح اقتصاد الحرب. ربما تكون احتمالات حدوث تضخم قد ارتفعت، لكنها ما زالت متواضعة، والتحوط يقف ضدها. لا تراهن حتى بقمصانك عليها.