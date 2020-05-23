ووهان الصينية تجري 1.4 مليون اختبار لكورونا خلال يوم واحد

قالت سلطات الصحة المحلية اليوم إن مدينة ووهان، التي كانت أول بؤرة لتفشي فيروس كورونا في الصين، أجرت مليونا و470 ألفا و 950 اختبارا للكشف عن الفيروس الجمعة مقارنة مع مليون و729 اختبارا في اليوم السابق.

وبدأت ووهان حملة في 14 مايو لرصد حاملي الفيروس بدون أعراض، وهم الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض ظاهرية للمرض، بعدما أكدت في التاسع والعاشر من مايو أيار اكتشاف أول بؤرة تفش بالمدينة منذ إعلانها في الثامن من أبريل نيسان رفع إجراءات العزل العام التي كانت مفروضة عليها.