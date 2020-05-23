وفقا للأعداد والضوابط المتبعة .. إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين

أعلن الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين وفقا للأعداد والضوابط المتبعة في الصلوات الأخرى والاحترازات الصحية اللازمة.