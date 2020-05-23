بريطانيا تلزم أصحاب الأعمال بتغطية جزء من أجور المتوقفين عن العمل

أعدت بريطانيا خططا تلزم أصحاب الأعمال بتغطية ما يصل إلى 30 في المائة من أجور العاملين المتوقفين عن العمل ابتداء من أغسطس لتخفيف العبء الكبير لأزمة فيروس كورونا على التمويلات الحكومية.

وفي يوم 12 مايو مددت بريطانيا لمدة 4 أشهر العمل ببرنامجها للحفاظ على الوظائف وهو الجزء الأساسي من محاولاتها التخفيف من أضرار فيروس كورونا على الاقتصاد لكنها أبلغت أصحاب الأعمال بأنهم سيكون عليهم المساعدة في الوفاء بتكلفتها الضخمة ابتداء من أغسطس.

وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية" "أعدت الخزانة خططا ستلزم أصحاب الأعمال بتغطية ما بين 20 و 30 في المائة من أجور العاملين". وأضافت "أصحاب الأعمال سيكونون ملزمين أيضا بتغطية تكلفة اشتراكات التأمينات بمتوسط 5 في المائة من الأجور".