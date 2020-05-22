1.6 مليون ريال دعم للسعوديين العاملين في خدمة توصيل الطلبات

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 1.6 مليون ريال في الحسابات البنكية للسعوديين المستفيدين من مبادرة الصندوق لدعم المواطنين والمواطنات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات، والتي أطلقها الصندوق في شهر أبريل الماضي، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ويمثل مبلغ الدعم الدفعة الأولى من دعم المبادرة عن شهر أبريل الماضي، كما يجري استكمال متطلبات صرف الدعم، لعدد آخر من المستفيدين والمستفيدات من المبادرة لشهر أبريل، وسيتم الانتهاء من إجراءات الصرف خلال الأيام المقبلة. يشار إلى أن برنامج "دعم العمل الحر للعاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات"، يأتي ضمن مبادرات الصندوق الهادفة لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط، وخلق فرص عمل جديدة تلبي أنماط العمل المختلفة ومنها (العمل الحر)، واستجابة للإجراءات الصحية الاحترازية التي اعتمدتها الدولة من خلال عدد من المؤسسات الحكومية والمحفزات المالية للحد من التبعات الاقتصادية والصحية لجائحة "كورونا"، حيث يقدم البرنامج دعماً مالياً لقائدي مركبات توصيل الطلبات السعوديين، يصل إلى 3000 ريال شهريًا، لمدة شهرين ميلاديين.
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