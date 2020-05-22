35.9 % نمو أرباح شركات الوساطة وحقوق المساهمين ترتفع إلى 25.40 مليار ريال

ارتفع صافي دخل شركات الوساطة العاملة في السعودية أو بحسب ما تطلق عليهم هيئة السوق المالية "الأشخاص المرخص لهم" بنسبة 35.9 في المائة خلال الربع الأول 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليبلغ صافي الدخل نحو 578.6 مليون ريال مقارنة بـ425.8 مليون ريال في الربع الأول 2019.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات هيئة السوق المالية السعودية، سجلت شركات الوساطة نموا في صافي دخلها للربع الثاني على التوالي، تحديدا بعد إدراج شركة "أرمكو" التي احتلت أكبر إدراج في تاريخ سوق الأسهم في العالم، إذ نما صافي الدخل في الربع الرابع 2019 بنسبة 25.5 في المائة.

وفيما يخص إجمالي حقوق مساهمي شركات الوساطة، ارتفعت قيمتها إلى 25.40 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بـ22.79 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام السابق 2019، بنمو نسبته 11.4 في المائة بما يعادل 2.61 مليار ريال.

وتزامن نمو صافي دخل شركات الوساطة مع ارتفاع عددهم، حيث ارتفع عددهم بنحو عشر شركات، بعد أن كان يبلغ بنهاية الربع الأول من العام الماضي 88 شركة، وارتفع عددهم إلى 98 شركة بنهاية الربع الأول 2020.

وبشأن أهم بنود الميزانية، نمت الأصول بنسبة 5.3 في المائة بما يعادل نحو 1.68 مليار ريال لتصل قيمتها إلى 33.17 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2020 مقارنة بـ31.49 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام السابق 2019.

أما مجموع رؤوس أموال شركات الوساطة، فارتفع بنسبة 7.6 في المائة بما يعادل نحو 1.17 مليار ريال لتصل قيمة مجموع رؤوس أموالهم إلى 16.67 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2020 مقارنة بـ15.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019.

وتزامن معهم نمو في الاحتياطيات بنسبة 5.9 في المائة إلى 1.97 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2020 مقارنة بـ1.86 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019.

كما ارتفعت قيمة الأرباح المبقاة بنسبة 27.1 في المائة بنحو 1.49 مليار ريال لتصل قيمتها إلى 6.99 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بـ5.50 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019.



وحدة التقارير الاقتصادية