ختام هادئ لأسبوع من المكاسب القوية للأسهم الأمريكية رغم ضغوط التوتر مع الصين

تباين أداء الأسهم الأمريكية عند الإغلاق اليوم الجمعة في ختام شبه هادئ لأسبوع من المكاسب القوية، إذ وضع المستثمرون في الحسبان التوتر الصيني الأمريكي مع استمرار الضبابية حيال وتيرة التعافي الاقتصادي من فيروس كورونا.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 8.96 نقطة، بما يعادل 0.04 بالمئة، إلى 24465.16 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 6.94 نقطة، أو 0.24 بالمئة، إلى 2955.45 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 39.71 نقطة، أو 0.43 بالمئة، إلى 9324.59 نقطة.