روسنفت غاز الروسية تتخلى عن حصة مسيطرة في روسنفت

قالت روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، اليوم الجمعة إن شركة روسنفت غاز القابضة الحكومية تخلت عن حصتها المسيطرة في الشركة وهي تملك الآن حصة 40.4 بالمئة.
يأتي التغير في هيكل ملكية روسنفت بعد شهرين من قولها إنها أنهت عمليات في فنزويلا وتخلصت من أصولها المرتبطة بعملياتها هناك.
كانت روسنفت غاز تمتلك سابقا حصة في روسنفت تزيد قليلا عن 50 بالمئة.
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