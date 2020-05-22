عقوبات أمريكية على 9 كيانات صينية لانتهاكها الحقوق الإنسانية لـ "الأويغور"

اعلنت وزارة التجارة الأميركية الجمعة فرض عقوبات تجارية على تسعة كيانات صينية معتبرة أنها متواطئة في انتهاكات للحقوق الإنسانية لأقلية الأويغور في الصين.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم إدراج معهد علمي تابع لوزارة الأمن الصينية وثماني شركات على قائمة سوداء لواشنطن، ما يعني أن إدارة دونالد ترامب فرضت عليها "قيودا تحرمها الحصول على التكنولوجيا الأميركية".