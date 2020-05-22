إنقاذ مشروط يضع تعافي "لوفتهانزا " في خانة المستحيل

ذكرت صحيفة هاندلسبلات اليومية اليوم أن محادثات بشان إنقاذ حكومي بقيمة تسعة مليارات يورو للناقلة الألمانية الرئيسية لوفتهانزا توقفت بسبب خلاف بشأن كيفية التعامل مع طائرات تطلب شركة الطيران شراءها من إيرباص. ونقلت هاندلسبلات عن مصادر قولها إن الحكومة الألمانية تطلب من لوفتهانزا قبول جميع الطلبيات مع إيرباص، مما يجعل تعافي شركة الطيران أمرا مستحيلا عمليا.

وقالت الصحيفة إن الناقلة التي تعاني متاعب سيتعين عليها سداد ما يزيد عن خمسة مليارات يورو (5.5 مليار دولار) في الأعوام الثلاثة إلى الأربعة المقبلة للطائرات، مضيفة أن اجتماع المجلس الإشرافي للوفتهانزا تأجل إلى يوم الاثنين.

وقال متحدثة باسم الحكومة الألمانية، حين سئلت عن التقرير، إنه ما من تحديث بشأن المسألة.