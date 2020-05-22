أمريكا تطالب منظمة الصحة ببدء التحقيق فورا في مصدر كورونا

دعت الولايات المتحدة منظمة الصحة العالمية اليوم إلى بدء العمل فورا في التحقيق في مصدر فيروس كورونا المستجد، وكذلك في رد فعل المنظمة إزاء الوباء.

وقال الأميرال بريت جيرور، مساعد وزير الصحة الأمريكي، للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في بيان مكتوب "مثلما أوضح الرئيس (دونالد) ترامب في رسالته إلى المدير العام (للمنظمة) تيدروس (أدهانوم جيبريسوس) في 18 مايو، لا مجال لإهدار الوقت قبل بدء الإصلاحات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذا الوباء مرة أخرى".

وأضاف أن إجراء مراجعة مستقلة وشاملة لرد الفعل العالمي بقيادة منظمة الصحة العالمية، وهو ما تم الاتفاق عليه في قرار أقرته الجمعية الوزارية السنوية لمنظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء، ينبغي أن يسعى للحصول على فهم شامل وبشفافية لمصدر جائحة كوفيد-19 والجدول الزمني للأحداث وعملية صنع القرار في رد فعل منظمة الصحة العالمية".

وأضاف جيرور أنه عند استئناف اجتماعات جمعية الصحة العالمية في الخريف، عليها أن تعالج نتائج عملية المراجعة، والإصلاحات الرامية لتعزيز منظمة الصحة العالمية "بما في ذلك قدرة تايوان على المشاركة بصفة مراقب".