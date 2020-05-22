الناتج المحلي لروسيا قد ينخفض بأكثر من 8% في الربع الثاني

قالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا اليوم إن اقتصاد البلاد قد ينكمش بأكثر من 8 % في الربع الثاني من 2020، مضيفا أن البنك سيعدل أحدث توقعاته للناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت نابيولينا أن خفض أسعار الفائدة القياسية لروسيا بمقدار 100 نقطة أساس من 5.5 % سيخضع للدراسة في يونيو حزيران.

وبشأن التضخم، قالت نابيولينا إن توقعات البنك لنهاية العام تتراوح بين 3.8 % و4.8 % ، مع توقعات بارتفاع التضخم السنوي للذروة في الصيف.