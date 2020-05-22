الصين: سنعمل مع أمريكا لتطبيق اتفاق تجاري

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ اليوم في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان إن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ المرحلة واحد من الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة.