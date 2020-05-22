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أخبار اقتصادية- عالمية

الصين: سنعمل مع أمريكا لتطبيق اتفاق تجاري

بكين : رويترز

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ اليوم في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان إن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ المرحلة واحد من الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة.

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