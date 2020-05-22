تعرض قطاع السياحة في تركيا للتوقف التام تقريبا خلال شهر أبريل وذلك مع انخفاض أعداد السائحين القادمين إلى البلاد بنسبة 99 % ، بفعل قيود السفر المفروضة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).
وأظهرت بيانات وزارة السياحة التركية اليوم الجمعة أن ما يقدر بنحو 24238 سائحا قد زاروا تركيا في شهر أبريل، بانخفاض عن 3.29 مليون سائح زاروا البلاد في شهر نيسان/أبريل .2019
وبمقارنة عام 2020 بعام 2019، فقد شهدت أعداد السائحين انخفاضا بنسبة تصل لأكثر من 50 % خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 4.3 مليون سائح من 8.7 مليون سائح خلال نفس الفترة من العام الماضي.
انخفاض كبير في أعداد السائحين القادمين إلى تركيا في شهر أبريل
تعرض قطاع السياحة في تركيا للتوقف التام تقريبا خلال شهر أبريل وذلك مع انخفاض أعداد السائحين القادمين إلى البلاد بنسبة 99 % ، بفعل قيود السفر المفروضة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).
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