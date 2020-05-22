إعصار أمبان يخلف 84 قتيلا و"دمارا هائلا" في الهند وبنغلاديش

خلف إعصار أمبان الذي ضرب الهند وبنغلادش 84 قتيلا ومارا هائلا إذ غمرت المياه مئات القرى ودمرت آلاف المنازل. عقب نحو 24 ساعة من وصوله إلى اليابسة، أدى الإعصار الأقوى في خليج البنغال خلال القرن الواحد والعشرين إلى خسائر بشرية تبدو أقلّ من حصيلة أعاصير سابقة أودت بآلاف الضحايا.

أحصت الهند حتى الآن 72 وفاة في ولاية البنغال الغربية فيما سجلت بنغلادش 12 وفاة على أراضيها وفق حصيلتين رسميتين مؤقتتين. بناء على خبرتهما في التعامل مع الأعاصير ومستفيدتين من أنظمة رصد جوي فعّالة نقلت الدولتان الواقعتان في جنوب آسيا 3 ملايين شخص إلى الملاجئ احتياطيا.