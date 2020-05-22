أسهم أوروبا تهبط بفعل مخاوف التجارة الصينية

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم إذ فاقم تدهور العلاقات بين أمريكا والصين المخاوف إزاء تباطؤ أكبر للتعافي من الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد 19.

وأعلنت بكين أمس أنها تخطط لفرض قانون جديد للأمن في هونج كونج مما أدى إلى صدور تحذير من الرئيس الأمريكي بأن واشنطن سترد بشكل "قوي للغاية".

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6 في المائة بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش مع تراجع الأسهم المنكشفة على آسيا مثل إتش.إس.بي.سي هولدينجز 5.5 في المائة وبرودينشال 8.4 في المائة.

ونزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 2 في المائة ليتخلف في الأداء عن المؤشرات المناظرة في أوروبا.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السلع الفاخرة إل في إم إتش وكيرنج والتي تحصل على جزء كبير من إيراداتها من الصين ما يزيد عن 2 في المائة.

وهوت أسهم رينو الفرنسية 4.3 في المائة بعد أن قال وزير المالية برونو لو مير إنه لم يوقع على قرض مضمون من الحكومة بقيمة 5 مليارات يورو لمساعدة الشركة على تجاوز تداعيات الجائحة.