ترمب: لن أفرض الإغلاق حال ضربت البلاد موجة ثانية من الفيروس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الخميس أنه لن يحاول فرض الاغلاق مرة أخرى في حال ما ضربت البلاد موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.

وقال ترمب في إشارة إلى موجة ثانية:"سنقوم بإخماد النيران، ولن نغلق البلاد، سنقوم بإخماد النيران".

وأضاف خلال جولة في مصنع لتصنيع السيارات في ولاية ميتشجان بوسط غرب الولايات المتحدة "سواء كانت جمرة أو شعلة، سنقوم بإخمادها".

ياتي تصريح ترمب في الوقت الذي خففت فيه جميع الولايات الأمريكية الخمسين قيود الإغلاق إلى حد ما، حيث تضغط الولايات التي يقودها الجمهوريون إلى حد كبير لإعادة فتح أسرع بينما تتخذ الولايات التي يقودها الديمقراطيون نهجًا أكثر حذراً.

وحذر مسؤولو الصحة العامة من أن تخفيف إجراءات الإغلاق بسرعة كبيرة يمكن أن يؤدي إلى موجة ثانية من الفيروس في الخريف والشتاء.

وتتزايد المخاوف بين مسؤولي الصحة العامة من أنه لن تكون هناك إرادة سياسية أو شعبية لإعادة إجراءات الإغلاق إذا لزم الأمر.

ورفض ترمب يوم الخميس أيضًا ارتداء كمامة في الأماكن العامة أثناء جولته في مصنع السيارات في ميتشجان، على الرغم من دعوة المدعي العام في الولاية للرئيس بارتداء الكمامة وفقًا لأوامر الصحة العامة.

وقال ترمب عندما سئل من أحد الصحفيين عن سبب اختياره عدم ارتداء الكمامة: "لم أرغب في منح الصحافة متعة رؤيتها".

