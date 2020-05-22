2532 إصابة جديدة في المملكة ترفع الإجمالي إلى 65 ألفا

الأمانات والبلديات تواصل جهود التطهير والتعقيم. "واس" رجال الأمن يتابعون تطبيق الإجراءات الاحترازية في مختلف أنحاء المملكة.

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2532 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 65077 إصابة، بينها 28686 حالة نشطة، منها 281 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، "إن إجمالي حالات التعافي ارتفع بشفاء 2562 حالة أمس، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 36040 حالة".

وأوضح العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي اليومي في الرياض أمس عقب اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، أن 39 في المائة من الحالات المصابة لسعوديين، و61 في المائة لمقيمين.

وذكر أنه تم تسجيل 12 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 351 وفاة، حيث عانى معظمهم أمراضا مزمنة.

وأشار إلى أن 27 في المائة من الإصابات الجديدة إناث، و73 في المائة ذكور، وأن 10 في المائة من المصابين الجدد أطفال، و87 في المائة بالغون، و3 في المائة مسنون تجاوزت أعمارهم 65 عاما.

وأوضح أن عدد الفحوص الجديدة في المملكة بلغ 14980، ليرتفع إجمالي الفحوص إلى 633064 فحصا.

من جانبه أعلن جراح الجراح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وجود ستة مصانع للكمامات الطبية، و60 مصنعا للمعقمات، توفر خمسة ملايين كمامة و3.6 مليون معقم بشكل أسبوعي.

وقال، "إن هناك أكثر من 820 مصنعا غذائيا بين منتج وتحت الإنشاء، وتشمل منتجاتها اللحوم بأنواعها والمخبوزات والألبان والعصائر الطازجة ومنتجات الحمية والحلويات وغيرها، ونحو 150 مصنعا طبيا، بين منتج وتحت الإنشاء، تشمل المجالات الطبية والصناعات الدوائية".

وأضاف "فيما يخص المدن الصناعية تشرف "مدن" على 35 مدينة صناعية، تضم أكثر من 3500 مصنع منتج، ويعمل فيها نحو 500 ألف، ما بين موظف وعامل، حيث يبلغ حجم الاستثمارات في المدن الصناعية أكثر من 367 مليار ريال".

وأشار إلى أن هذه الأزمة أثبتت قدرة فائقة لدى القطاع الصناعي السعودي على التفاعل الكبير وديناميكية العمل، حيث تم تحويل أنشطة عدد من المصانع إلى العمل على سد الاحتياج الفعلي من المواد الطبية لتغذية احتياجات السوق السعودية.

وزاد "قام الصندوق الصناعي بإطلاق كثير من المبادرات لدعم القطاع الخاص الصناعي لمواجهة جائحة كورونا، تمثل في تقديم الدعم لمختلف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إضافة إلى الشركات المصنعة للمستلزمات الطبية، ليصل عدد إجمالي المستفيدين من مبادرات الصندوق إلى 538 منشأة صناعية، بإجمالي يقدر بــ3.7 مليار ريال منذ بدء الأزمة حتى الآن".

وأشار إلى أنه تم تشغيل مستشفى ميداني بطاقة 200 سرير بالتعاون مع وزارة الصحة في المدينة الصناعية في الدمام، بعد اكتشاف بعض الحالات بين العمالة.

وعقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا أمس اجتماعها الـ92 برئاسة الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، واستعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي له ومنع انتشاره.