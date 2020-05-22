أخبار السوق

644 مليون ريال أرباح «العربي» في الربع الأول بتراجع 17 %





تراجعت الأرباح الصافية للبنك العربي الوطني خلال الفترة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2020 "ثلاثة أشهر" بنحو 17 في المائة إلى 644 مليون ريال مقابل 779 مليون ريال حققها البنك في الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت ربحية السهم خلال الفترة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2020 "ثلاثة أشهر" 0.43 ريال للسهم مقابل 0.52 ريال للسهم للفترة نفسها من العام السابق.



«الجزيرة» يحقق 182 مليون ريال في 3 أشهر بانخفاض 23 %





انخفضت الأرباح الصافية لبنك الجزيرة خلال الفترة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2020 "ثلاثة أشهر" بنحو 23 في المائة إلى 182 مليون ريال مقابل 235 مليون ريال حققها البنك في الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت ربحية السهم خلال الفترة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2020 "ثلاثة أشهر" 0.22 ريال للسهم مقابل 0.29 ريال للسهم للفترة نفسها من العام السابق.



«نماء للكيماويات» تخسر 36 مليون ريال في 3 أشهر



تكبدت شركة نماء للكيماويات خسائر صافية خلال الفترة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2020 "ثلاثة أشهر" بلغت 36 مليون ريال مقابل ربح 19 مليون ريال حققتها الشركة في الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت خسارة السهم خلال الفترة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2020 "ثلاثة أشهر" 0.31 ريال للسهم مقابل خسارة 0.09 ريال للسهم للفترة نفسها من العام السابق.



«أسمنت الجوف» تربح 15 مليون ريال في الربع الأول



قفزت الأرباح الصافية لشركة أسمنت الجوف خلال الفترة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2020 "ثلاثة أشهر" بنحو 918 في المائة إلى 15 مليون ريال مقابل 1.5 مليون ريال حققتها الشركة في الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت ربحية السهم خلال الفترة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2020 "ثلاثة أشهر" 0.11 ريال للسهم مقابل 0.1 ريال للسهم للفترة نفسها من العام السابق.