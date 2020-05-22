السحب من المخزونات الأمريكية يعطي دفعة لأسعار النفط ويبدد مخاوف تخمة المعروض

ارتفعت أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى منذ آذار (مارس) الماضي بدعم من تراجع المخزونات النفطية، إضافة إلى التطورات الإيجابية لاتفاق خفض الإنتاج الذي تنفذه دول "أوبك+"، ما أسهم في تخفيض تخمة المعروض وزيادة التفاؤل باستعادة التوازن في السوق.

ورغم الارتفاع يكبح المكاسب السعرية استمرار الشكوك بشأن وتيرة تعافي الطلب العالمي على النفط الخام في ظل استمرار جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على انكماش الاقتصاد الدولي، بينما تستمر التطورات الصعودية مع تراجع تدريجي في الرياح المعاكسة الممثلة في فائض المعروض الهائل والطلب الباهت والتخزين المحدود.

ويقول مختصون ومحللون نفطيون لـ"الاقتصادية"، "إن السوق تعيش فترة إيجابية وسط تصاعد المكاسب اليومية"، لافتين إلى أن النفط يتجه إلى تسجيل أطول مكاسب يومية منذ فبراير 2019، في ضوء عدد من العوامل الداعمة أبرزها انخفاض مخزونات الخام الأمريكية واستمرار خفض المعروض، مفسرين ذلك بأنه يمثل إشارات إلى أن السوق بدأت في استعادة التوازن.

وأوضح المختصون أن مشكلة المخزونات كانت ضاغطة بقوة في الأسابيع الماضية على الأسعار، عادّين السوق تصحح نفسها مع ارتفاع العقود الآجلة وتسجيل المخزونات الأمريكية انخفاضا قويا للأسبوع الثاني على التوالي، لافتين إلى وجود حالة من السحب بوتيرة قياسية من مركز التخزين في كوشينج في أوكلاهوما، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وفي هذا الإطار، يقول مفيد ماندرا نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة، "إن الأسبوع الحالي هو من الأسابيع الإيجابية التي تعكس حالة من التفاؤل في السوق مع تراجع المخاوف من فرص نفاد مساحة التخزين"، لافتا إلى انتعاش أسعار العقود الآجلة مع تراجع الضغوط الهبوطية على سوق النفط الخام.

وأضاف "ارتفاع أسعار النفط يسلط الضوء على تعافي قوة السوق كما يسلط الضوء على احتمالية إعادة تشغيل بعض إمدادات النفط الخام التي تعطلت خلال شهر أبريل الماضي بسبب تهاوي الأسعار إلى مستويات قياسية"، لافتا إلى أن تخمة المعروض بدأت في التحسن، لكن هناك حالة من الزيادة المفاجئة في مخزونات البنزين الأمريكية، ما يؤكد حجم الصعوبات التي يجتازها أكبر اقتصاد في العالم في ظل استمرار إجراءات الإغلاق في بعض الولايات بسبب تداعيات الجائحة.

من جانبه يقول أندريه جروس مدير شركة "إم إم إي سي" الألمانية للطاقة، "إن الطلب يشهد تحسنا وإن كان بطيئا نسبيا خاصة لدى كبرى الدول المستهلكة للنفط الخام، في ضوء إحصائيات عن استمرار نمو عدد الإصابات بالفيروس"، لافتا إلى أن بعض التقارير الدولية يتحدث عن أن الطلب على النفط الخام في الهند - وهي ثالث أكبر دولة مستهلكة في العالم - قد لا يقترب من الانتعاش الكامل حتى نهاية عام 2020.

وأوضح أن الإمدادات النفطية من خارج "أوبك" خاصة من النفط الصخري الأمريكي تتجه إلى انكماش سريع ما يهدد استقرار العرض في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن بيانات لبنك "جولدمان ساكس" تؤكد أن انكماش العرض بسبب التخفيضات غير الطوعية خارج "أوبك" قد يضطر منظمة أوبك إلى ضخ سبعة ملايين برميل يوميا من الخام الإضافي حتى عام 2025.

ويقول فيتوريو موسازي مدير العلاقات الدولية في شركة "سنام" الإيطالية للطاقة "إن حالة السوق النفطية تتجه إلى تعاف مستدام مع ارتفاع أسعار شحنات النفط في كل مناطق الإنتاج خاصة القادم من الشرق الأوسط، وهو ما أدى بدوره إلى حدوث ارتفاع كبير في أسعار العقود الآجلة الرئيسة"، لافتا إلى أن الفضل يعود في الأساس إلى جهود المنتجين العالميين الذين خفضوا ملايين البراميل من الإنتاج لتضييق المعروض النفطي بالتزامن مع بدء الطلب العالمي في التعافي بقيادة الصين.

وذكر أن الأسعار المرتفعة على الأغلب ستحفز المنتجين على زيادة الإنتاج وتراجع الهوامش بسرعة التي تكسبها المصافي من معالجة النفط الخام، مشيرا إلى أن ظروف السوق تتبدل بسرعة في الاتجاه الإيجابي في ضوء انتعاش الطلب وفي ظل قيام "أوبك" وحلفائها بتخفيض الإنتاج العالمي بما يقرب من عشرة ملايين برميل يوميا بينما تراجعت أنشطة الحفر في أمريكا الشمالية بمعدل سريع.

وتضيف ويني أكيلو المحللة في شركة "أفريكا إنجنيرينج" الدولية، أنه "لا يزال ساحل الخليج الأمريكي هو المكان الأكثر قتامة لانتعاش الأسعار، حيث أدى تدفق الصادرات من دول أوبك إلى تفاقم الفائض في السوق الأمريكية ما زاد من الضغط على الأسعار، لكن وضع السوق النفطية بشكل عام يدعو إلى التفاؤل بسبب ضيق المعروض جراء تخفيضات الإنتاج التي يقودها تحالف أوبك+".

ولفتت إلى حدوث استقرار نسبي في أسعار خام غرب تكساس الوسيط، لافتة إلى تبدد المخاوف من أن أسعار النفط قد تنزلق إلى المنطقة السلبية مرة أخرى، مشيرة إلى أن الأنظار تتجه حاليا إلى الإنتاج في البرازيل الذي كان يقود وفرة في المعروض ويواجه كسادا حادا في المرحلة الراهنة مع تفشي جائحة كورونا في البلاد.

من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار ارتفع خام القياس العالمي برنت أمس، إلى أعلى مستوياته منذ آذار (مارس)، مدعوما بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية وتخفيضات المعروض التي تقودها "أوبك"، وتحسن الطلب مع تخفيف الحكومات القيود المفروضة على حركة الأفراد بسبب أزمة فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 15:25 بتوقيت جرينتش أمس، كان "برنت" مرتفعا 15 سنتا بما يعادل 0.4 في المائة، إلى 35.90 دولار للبرميل، فيما نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ستة سنتات أو 0.2 في المائة، إلى 33.43 دولار.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز (يوليو) مرتفعة 33 سنتا أو ما يعادل 0.9 في المائة، إلى 36.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:44 بتوقيت جرينتش، لترتفع لليوم الثاني.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في تموز (يوليو) 20 سنتا أو 0.6 في المائة، إلى 33.69 دولار للبرميل، لتواصل مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت خمسة ملايين برميل الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" بزيادة قدرها 1.2 مليون برميل، بينما انخفضت المخزونات في مركز التسليم كاشينج في ولاية أوكلاهوما 5.6 مليون برميل.

وتلقت الأسعار الدعم في الآونة الأخيرة بفضل بيانات شحن أظهرت أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرين، فيما يعرف باسم مجموعة "أوبك+"، يمتثلون لتعهدهم بخفض 9.7 مليون برميل يوميا.

وقال أمين عام "أوبك"، "إن المنظمة ذاتها متشجعة بفعل ارتفاع الأسعار والالتزام القوي بتعهدات خفض الإنتاج"، على الرغم من أن مصادر قالت "إن المجموعة لا تستبعد اتخاذ مزيد من الخطوات لدعم السوق".

وفي الحقيقة، فإن أسواق الخام الحاضرة تشير إلى تحول سريع من فائض معروض هائل في ذروة إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا في نيسان (أبريل) صوب نقص متوقع في المعروض في النصف الثاني من العام.

لكن المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي الدائم للجائحة، على الأخص في الولايات المتحدة - أكبر مستهلك للنفط في العالم - تفرض ضغوطا نزولية على الأسعار.

من جانب آخر، ارتفعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 28.43 دولار للبرميل أمس الأول، مقابل 28.21 دولار للبرميل.

وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات إنتاج 13 دولة من الدول الأعضاء حقق ثامن ارتفاع له على التوالي، وإن السلة كسبت ستة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 22.83 دولار للبرميل".