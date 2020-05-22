مقياس السلع يومض باللون الأحمر .. كوفيد - 19 يعطل حركة الاقتصادات العالمية

من المرجح أن ينخفض حجم تجارة السلع العالمية بشكل حاد في النصف الأول من 2020 بينما يواصل وباء كوفيد 19 فرضه الاضطراب على الاقتصاد العالمي، وفقا لمقياس تجارة السلع لمنظمة التجارة العالمية الصادر في 21 أيار (مايو).

ويبلغ المؤشر حاليا 87.6 وهو أقل بكثير من قيمة خط الأساس البالغ 100، ويقل أيضا عن 95.5 المسجل في شباط (فبراير) 2020 ما يشير إلى انكماش حاد فى التجارة العالمية يمتد إلى الربع الثاني. وهذه هي أدنى قيمة مسجلة منذ إطلاق المؤشر في تموز (يوليو) 2016.

ويوفر مقياس تجارة السلع معلومات آنية عن مسار تجارة السلع العالمية مقارنة بالاتجاهات الأخيرة، إذ تلتقط القراءة الحالية المراحل الأولية لجائحة فيروس كورونا، ولا تظهر أي علامة على انخفاض التجارة إلى القاع حتى الآن.

وتتسق معطيات المؤشر مع التوقعات التجارية لمنظمة التجارة الصادرة في 8 نيسان (أبريل) 2020، التي قدرت أن تجارة السلع العالمية يمكن أن تنخفض بنسبة تراوح بين 13 و32 في المائة في 2020، تبعا لمدة الوباء وفعالية استجابات سياسات الدول لمحاربته.

جاءت مؤشرات مكونات المقياس "البارومتر" في الوقت الراهن أقل بكثير من الاتجاه، ومؤشر منتجات السيارات "79.7" هو الأضعف على الإطلاق، بسبب انهيار إنتاج السيارات ومبيعاتها في الاقتصادات الرئيسة.

ويشير الانخفاض الحاد في مؤشر طلبات التصدير الاستشرافية "إلى 83.3 من 101 في نهاية 2019" إلى أن ضعف النمو التجاري سيستمر على المدى القصير.

ويعكس الانخفاض في مؤشرات شحن الحاويات "إلى 88.5 من 104 في نهاية 2019"، والشحن الجوي "إلى 88.0 من 98.0 في نهاية 2019" ضعف الطلب على السلع المتداولة فضلا عن القيود المفروضة على جانب الإمداد بسبب الجهود الرامية إلى قمع فيروس كورونا.

ولا تظهر أي علامة من علامات الاستقرار - وليس التقدم - إلا في مؤشرات المكونات الإلكترونية "94.0" والمواد الخام الزراعية "95.7" رغم أنها تظل أيضا دون الاتجاه السائد.

وكانت التجارة قد تباطأت بالفعل في 2019 قبل الوباء، متأثرة بالتوترات التجارية المستمرة وضعف النمو الاقتصادي، إذ تشير الإحصاءات التجارية لمنظمة التجارة إلى أن حجم تجارة السلع العالمية انكمش بنسبة 0.1 في المائة في 2019، مسجلا أول انخفاض سنوي منذ 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.

كما كانت التجارة ضعيفة نسبيا في الربع الأخير من 2019، لكن المنظمة تقول "إنه من غير المرجح أن يكون هذا قد تأثر بكوفيد 19، الذي تم اكتشافه لأول مرة في وقت متأخر من العام.

ويهدف مقياس تجارة السلع، مثله مثل نظيره في قطاع الخدمات - يصدران أربع مرات في العام - إلى قياس الزخم وتحديد نقاط التحول في نمو التجارة العالمية، وعلى هذا النحو، فإنه يكمل الإحصاءات والتنبؤات التجارية الصادرة عن منظمة التجارة وغيرها من المنظمات.

وتشير قراءات 100 إلى النمو تمشيا مع الاتجاهات المتوسطة الأجل، وتشير القراءات التي تزيد على 100 إلى نمو أعلى من الاتجاه، في حين تشير القراءات التي تقل عن 100 إلى نمو دون الاتجاه.

من جهة أخرى، حدد أعضاء منظمة التجارة فترة شهر يمكن فيها للمرشحين الذين يسعون إلى خلافة روبرتو أزيفيدو في منصب المدير العام أن يقدموا عطاءات ترشيحهم، حيث أبلغ ديفيد ووكر رئيس المجلس العام "نيوزيلندا" الأعضاء أمس، بأن عملية تعيين المدير العام القادم ستبدأ رسميا في 8 حزيران (يونيو) مع قبول التعيينات من ذلك التاريخ حتى 8 تموز (يوليو).

وكان السفير، ووكر، قد أبلغ الأعضاء في 18 أيار (مايو) - عقب أربعة أيام من تنحي أزفيدو - بأنه في غياب أي اعتراضات سيبدأ العملية في 25 من الشهر الجاري، غير أن الرئيس تلقى أمس الأول اعتراضا محددا وطلبا بتأجيل العملية لمدة أسبوعين، ولم يبلغ بأي تحفظات أخرى، لذلك أعيد تحديد موعد فتح باب الترشيحات في 8 من الشهر المقبل.

وفي 14 أيار (مايو)، أبلغ المدير العام الأعضاء في اجتماع غير رسمي بأنه يعتزم التنحي في 31 آب (أغسطس) 2020، أي قبل عام من انتهاء ولايته، فيما أعلن ووكر رئيس المجلس العام في ذلك الاجتماع أنه سيبدأ على الفور التشاور مع الأعضاء بشأن عملية عاجلة بموجب المبادئ التوجيهية لتعيين المدير العام.

وطبقا للمبادئ التوجيهية، لا يمكن تقديم الترشيحات إلا من جانب أعضاء منظمة التجارة، وسيقوم الرئيس بإبلاغ الأعضاء بالتعيينات بمجرد تسلمها، وبعد 8 تموز (يوليو) سيصدر رئيس المجلس العام إلى الأعضاء قائمة موحدة بجميع المرشحين.

وبعد فترة وجيزة من انتهاء فترة الترشيح، سيدعى المرشحون إلى الاجتماع بالأعضاء في اجتماع خاص للمجلس العام، لعرض آرائهم والرد على أسئلة الأعضاء.